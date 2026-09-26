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A Helyzet

Kezeletlen válság

Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

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Gajdics Ottó
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2026. 09. 26. 5:35
Fotó: Székelyhidi Balázs
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Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dermesztő interjút ad például arról, hogy a kormány a stratégiai készletekhez nem fog hozzányúlni, mert azok arra vannak, ami a neve, nem pedig árazásra. Ismerve eddigi kommunikációjukat, ami korántsem bontja ki az igazság minden részletét, az a rossz érzése támad az embernek, hogy dehogynem. Hortay Olivér szakértő, ma már ország­gyűlési képviselő rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy gázolajból szerinte jóval kevesebb van, mint amit az összesített adatok sugallnak, és a stratégiai készlet szintje ebből az üzemanyagfajtából rendkívül aggasztó. Vagyis csak addig élcelődhetnek a szektás kommentelők a fideszeseken, hogy haha, öt hónap után sincs ezer forint az üzemanyag literje, amíg a stratégiai készletek suttyomban az árak leszorítására is használhatók. De mi lesz akkor, amikor elfogynak? Mindenesetre Kapitány egy másik interjúban úgy fogalmazott, az ötezer forintos intézkedés nem tökéletes, ez egészen biztos. De semmit nem mondott arról, tervez­nek-e valami jobbat, csak azt ismételgette demagóg módon, hogy ők a legrászorultabbakat akarták támogatni.

Ám a magyaroknak ez a duma is túlságosan ismerős. Nem a gázolaj drága, hanem a kocsink túlságosan nagy. Vicc az egész. Kádár elvtárs pedig forog a sírjában, amiért ő nem ismerhette a Facebook határtalan lehetőségeit a kiszipolyozott emberek átverésére.

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Pilhál György
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Lakitelek

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Sokan úgy számolják, innen, a lakiteleki kertből indult el a rendszerváltás.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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