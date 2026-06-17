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Orbán Viktor Brüsszelben: Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése

Patrióták EurópáértOrbán ViktorEurópai Parlament

Patrióták Európáért: Hatalmas erő Brüsszelben

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A jobboldali formáció néhány év alatt a harmadik legnagyobb frakcióvá alakult az Európai Parlamentben. A Patrióták Európáért tagpártjai saját országukban is nagy jelentőséggel bírnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 14:28
Patrióták Európáért Forrás: Facebook
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Kiemelték, hogy az Európai Bizottság politikái – különösen a Green Deal – kárt okoznak az európai gazdaságnak, a gazdáknak és a vállalkozásoknak, ezért iparfejlesztést és energiaszuverenitást sürgetnek.

Európának közvetítő és támogató szerepet kell játszania a térségbeli konfliktus lezárása érdekében

– áll a nyilatkozatban.

Budapesten tartottak nagygyűlést a Patrióták

Idén márciusban az I. Patrióta Nagygyűlésen Európa vezető jobboldali, nemzeti elkötelezettségű politikusai sorakoznak fel Orbán Viktor mellett, hogy egy emberként üzenjék meg a világnak: nem kérünk a birodalmi diktátumokból, a nemzetek Európáját akarjuk!

Akkor Budapestre érkezett Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki Franciaországban már bebizonyította, hogy a nemzeti érdekvédelem nem elszigeteltség, hanem hazafias kötelesség. Itt volt Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a határok védelmének kérlelhetetlen bajnoka és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke, aki hazájában a baloldali túlkapások ellen küzd.

A felszólalók sorát erősítette az Osztrák Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl és a holland Geert Wilders is – mindketten olyan politikusok, akik nem félnek nevén nevezni a problémákat, legyen szó iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.

Borítókép: Patrióták Európáért (Forrás: Facebook)

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