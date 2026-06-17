Patrióták Európáért: Hatalmas erő Brüsszelben

Kiemelték, hogy az Európai Bizottság politikái – különösen a Green Deal – kárt okoznak az európai gazdaságnak, a gazdáknak és a vállalkozásoknak, ezért iparfejlesztést és energiaszuverenitást sürgetnek.

Európának közvetítő és támogató szerepet kell játszania a térségbeli konfliktus lezárása érdekében

– áll a nyilatkozatban.

Budapesten tartottak nagygyűlést a Patrióták

Idén márciusban az I. Patrióta Nagygyűlésen Európa vezető jobboldali, nemzeti elkötelezettségű politikusai sorakoznak fel Orbán Viktor mellett, hogy egy emberként üzenjék meg a világnak: nem kérünk a birodalmi diktátumokból, a nemzetek Európáját akarjuk!

Akkor Budapestre érkezett Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki Franciaországban már bebizonyította, hogy a nemzeti érdekvédelem nem elszigeteltség, hanem hazafias kötelesség. Itt volt Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a határok védelmének kérlelhetetlen bajnoka és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke, aki hazájában a baloldali túlkapások ellen küzd.