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Orbán Viktor Brüsszelben: Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése

Patrióták EurópáértBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor Brüsszelben: Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése

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Patrióta gyűlést tartanak az uniós csúcs előtt Brüsszelben, amelyen a Fidesz elnöke is részt vesz. Orbán Viktor sajtótájékoztatót is tart a pártcsalád döntéseiről.

Máté Patrik
2026. 06. 17. 15:12
Orbán Viktor és Bóka János. Sajtótájékoztató Brüsszelben Fotó: /Fisher Zoltán
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Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztató Brüsszel
Fotó: Fischer Zoltán

Elmondta, hogy Európa helyzete nem javult az utóbbi időben, továbbra sem képes kezelni az ukrán háborút, továbbra is súlyos válságot jelent a migráció, ami ma már integrációs problémát is jelent, és velünk marad akkor is, ha nagyobb migrációs hullám nem is éri el a kontinenst. Továbbá az európai versenyképesség is továbbra is gyengül. Intellektuális kudarcának nevezte, hogy 2022 után kellett volna találni egy olyan gazdasági útvonalat, ami úgyis növekedést eredményez, ha közben az EU-ban a dolgok rosszul mennek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

a legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az EU képtelen rá.

Az uniós források kérdésében elmondta, hogy az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat. De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára. Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni. Azt is hozzátette, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált. 

Magyarországon nincs egyetlen migráns sem

A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban elmondta, reméli, hogy az ukránok betartják majd a megállapodást, ugyanakkor hibának tartja, hogy az Európai Unió megindította a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Kitért arra is, hogy a patrióták súlya egyre nő, az pedig nem lesz fenntartható, hogy a jobbközép a baloldallal köt koalíciót. Szerinte Magyarországon is azért tudtak tizenhat évig kormányozni, mert fenntartották a jobboldal egységét.

A migrációs szabályozással kapcsolatban elmondta, hogy 

Magyarországnak nincs problémája a visszatoloncolásokkal, mert Magyarországon nincs egyetlen migráns sem.

A pártelnök úgy véli, hogy hiba lenne Magyarországon a tranzitzónák megnyitása, az egyetlen helyes megoldásnak azt tartja, ha Magyarország területén kívül bírálják el a migránsok kérelmeit. Egy másik kérdésre tudatta, hogy a patriótákkal átbeszélik, hogyan hibázott a Fidesz és ezekből a hibákból a többi tagpárt, hogy tud tanulni.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztató Brüsszel
Fotó: Fischer Zoltán

Leszögezte, hogy a migrációs paktum jobb rendszer, mint amit Nyugat-Európában használnak, de a jó rendszer az, ha nem engedik be a migránsokat. Szerinte a tranzitzónák visszalépést jelentenének hazánkban a mostani biztonságos helyzethez képest.

Nem akarnak mindenben egyetérteni a patrióták

Orbán szerint korábban azért nem létezett patrióta összefogás, mert a nemzeti alapon álló pártok mindig elutasítóan viszonyultak a nemzetközi együttműködéshez. A Patrióták Európáért abban hozott újdonságot, hogy rögzítették:

nem akarnak minden kérdésben, vagy minden fontos kérdésben egységes álláspontot kialakítani.

Azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amelyekben egyet tudnak érteni, minden más kérdésben a saját álláspontjukat fogják képviselni. Ilyen vitás kérdés például az Egyesült Államokhoz való viszony, viszont olyan kérdésekben, mint a migráció vagy éppen az energia, egységes álláspontot tudnak képviselni.

A magyar-kínai kapcsolatok jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországnak az lenne az érdeke, ha a jövőben is ott találkozna a nyugati és a keleti csúcstechnológia. Hozzátette, az Európai Unió rossz politikát folytat Kínával kapcsolatban is, ezért nem szabad hagyni, hogy külpolitikai kérdésekben például Magyarországra rákényszerítsék az elhibázott politikákat.

Kiderül az igazság

A kampány a lufik világa, a választás után egyre másra derülnek ki ügyekről, hogy azok üresek – vélekedett Orbán Viktor a szőlő utcai botrány fejleményeivel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a választásokat követően kiderült a pedofil vádakról, hogy propagandisztikus üres hazugságok voltak.

A korrupciós vádak jó részével is ez fog történni

– tette hozzá.

A pártelnök elmondta, hogy az oktatás és az egészségügy területén az elmúlt tizenhat évben nagy előrelépések történtek. De  megjegyezte, hogy elégedettség sosem lesz ezeken a területeken, ezért mindig a tényekből kell kiindulni. Példaként említette, hogy mennyivel több orvos van az országban 2026-ban, mint 2010-ben, vagy éppen, hogy mennyi iskola és mennyi kórház lett felújítva, illetve hogy ki lett vezetve a hálapénz.

Annak kapcsán, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, jelenlegi formájában nem támogatják a migrációs paktumot, Orbán Viktor leszögezte: semmilyen formában sem lehet a migrációs paktumot támogatni.

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Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Bóka János országgyűlési képviselő Brüsszelben (Fotó: Fischer Zoltán)

 

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