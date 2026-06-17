Orbán Viktor Brüsszelben: Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése

Fotó: Fischer Zoltán

Elmondta, hogy Európa helyzete nem javult az utóbbi időben, továbbra sem képes kezelni az ukrán háborút, továbbra is súlyos válságot jelent a migráció, ami ma már integrációs problémát is jelent, és velünk marad akkor is, ha nagyobb migrációs hullám nem is éri el a kontinenst. Továbbá az európai versenyképesség is továbbra is gyengül. Intellektuális kudarcának nevezte, hogy 2022 után kellett volna találni egy olyan gazdasági útvonalat, ami úgyis növekedést eredményez, ha közben az EU-ban a dolgok rosszul mennek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

a legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az EU képtelen rá.

Az uniós források kérdésében elmondta, hogy az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat. De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára. Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni. Azt is hozzátette, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált.

Magyarországon nincs egyetlen migráns sem

A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban elmondta, reméli, hogy az ukránok betartják majd a megállapodást, ugyanakkor hibának tartja, hogy az Európai Unió megindította a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Kitért arra is, hogy a patrióták súlya egyre nő, az pedig nem lesz fenntartható, hogy a jobbközép a baloldallal köt koalíciót. Szerinte Magyarországon is azért tudtak tizenhat évig kormányozni, mert fenntartották a jobboldal egységét.

A migrációs szabályozással kapcsolatban elmondta, hogy

Magyarországnak nincs problémája a visszatoloncolásokkal, mert Magyarországon nincs egyetlen migráns sem.

A pártelnök úgy véli, hogy hiba lenne Magyarországon a tranzitzónák megnyitása, az egyetlen helyes megoldásnak azt tartja, ha Magyarország területén kívül bírálják el a migránsok kérelmeit. Egy másik kérdésre tudatta, hogy a patriótákkal átbeszélik, hogyan hibázott a Fidesz és ezekből a hibákból a többi tagpárt, hogy tud tanulni.