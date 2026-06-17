Patrióták EurópáértOrbán Viktorcsúcstalálkozó

Európában is számít az, amit Orbán Viktor mond – Patrióta nagyüzem az uniós csúcs előtt

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A Patrióták Európáért pártcsalád szerdán, egy nappal az uniós csúcstalálkozó előtt tart gyűlést Brüsszelben. Az eseményen Orbán Viktor is részt vesz, és sajtótájékoztatót is tart. Az uniós formáció vezetői egyeztetik álláspontjukat az EU-csúcs előtt, többek között Andrej Babis cseh kormányfővel is. Az európai pártcsaládról Pindroch Tamást, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 17. 13:31
A Patrióták találkozója Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Mint mondta:

Azt látjuk, hogy az a 20. század közepe, a második világháború után kialakult pártrendszer, a bal–jobboldali pártrendszer, teljesen a múlté. Egy teljesen új pártstruktúra (migráció- és genderellenes, nemzeti szemléletű) és hatalmi viszonyok alakulhatnak ki Nyugat-Európában – de Nagy-Britanniát is ide lehet venni, bár ugye nem uniós tag, elég csak Nigel Farage Reform UK pártjára gondolni. 

A szakértő szerint egyértelműen látható, hogy a szuverenista mozgalmak, pártok mindenhol erősödnek Európában. Ausztria esetén például a legnépszerűbb politikai erőről beszélünk. A Patrióták alapítója, Herbert Kickl és az Osztrák Szabadságpárt meg is nyerte az előző választást, és hiába nem tudott végül kormányt alakítani, továbbra is vezeti a népszerűségi listákat. Franciaországban is az látszik a szakértő szerint, hogy vége a megszokott pártstruktúrának, ott a radikális jobboldal és a radikális baloldal is erősödik, míg az Emmanuel Macron fémjelezte centrum egyre veszít erejéből. 

Tehát egy izgalmas időszak következik Európában, és Magyarország szerepe is izgalmas ebből a szempontból. Itt egy, a Néppárthoz tartozó párt nyert, a Tisza Párt, amely jó kapcsolatban van a hagyományos pártokkal, Franciaországtól Németországon át Ausztriáig – mondta Pindroch Tamás, ugyanakkor hozzátette, hogy 

ezekben az országokban ezeknek a hagyományos pártoknak leáldozóban van, és az Európai Parlament összetétele is nagyban megváltozhat a következő választás után, amikor Magyarországon még feltehetően a Tisza Párt lesz hatalmon. Tehát ez egy nagy kihívás, nem csak tagállami szinten, hanem az Európai Parlament szintjén is nagy változások jöhetnek.

Borítókép: Patrióta találkozó Budapesten (Fotó: AFP)

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