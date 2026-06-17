Európában is számít az, amit Orbán Viktor mond – Patrióta nagyüzem az uniós csúcs előtt

Mint mondta:

Azt látjuk, hogy az a 20. század közepe, a második világháború után kialakult pártrendszer, a bal–jobboldali pártrendszer, teljesen a múlté. Egy teljesen új pártstruktúra (migráció- és genderellenes, nemzeti szemléletű) és hatalmi viszonyok alakulhatnak ki Nyugat-Európában – de Nagy-Britanniát is ide lehet venni, bár ugye nem uniós tag, elég csak Nigel Farage Reform UK pártjára gondolni.

A szakértő szerint egyértelműen látható, hogy a szuverenista mozgalmak, pártok mindenhol erősödnek Európában. Ausztria esetén például a legnépszerűbb politikai erőről beszélünk. A Patrióták alapítója, Herbert Kickl és az Osztrák Szabadságpárt meg is nyerte az előző választást, és hiába nem tudott végül kormányt alakítani, továbbra is vezeti a népszerűségi listákat. Franciaországban is az látszik a szakértő szerint, hogy vége a megszokott pártstruktúrának, ott a radikális jobboldal és a radikális baloldal is erősödik, míg az Emmanuel Macron fémjelezte centrum egyre veszít erejéből.