300 milliárd dollár Iránnak

Míg a megállapodás díjmentes kereskedelmi tranzitot garantál a Hormuzi-szoroson keresztül a 60 napos tárgyalási időszak alatt, a hosszabb távú megállapodásokat Irán, Omán és más Perzsa-öböl menti államok közötti jövőbeli tárgyalásokra bízza.

A megállapodás nem oldja meg az Irán nukleáris programjával kapcsolatos központi vitát. Ehelyett mindkét felet arra kötelezi, hogy egy végleges megállapodás részeként tárgyaljanak Irán dúsított uránkészletének sorsáról és a jövőbeni dúsítási tevékenységekről.

A tisztviselők szerint a minimális eredmény a dúsított anyag lekeverése lenne a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt, de elismerték, hogy a kulcsfontosságú részletek még mindig megoldatlanok.