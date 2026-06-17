IránEgyesült ÁllamokHormuzi-szoros

300 milliárd dollár Iránnak

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A Trump-adminisztráció ismertette az aláírt egyetértési megállapodás tartalmát. Irán 300 milliárd dollárt kaphat újjáépítésre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 21:29
A Hormuzi-szoros Fotó: SHADY ALASSAR Forrás: ANADOLU
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Míg a megállapodás díjmentes kereskedelmi tranzitot garantál a Hormuzi-szoroson keresztül a 60 napos tárgyalási időszak alatt, a hosszabb távú megállapodásokat Irán, Omán és más Perzsa-öböl menti államok közötti jövőbeli tárgyalásokra bízza. 

A megállapodás nem oldja meg az Irán nukleáris programjával kapcsolatos központi vitát. Ehelyett mindkét felet arra kötelezi, hogy egy végleges megállapodás részeként tárgyaljanak Irán dúsított uránkészletének sorsáról és a jövőbeni dúsítási tevékenységekről. 

A tisztviselők szerint a minimális eredmény a dúsított anyag lekeverése lenne a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt, de elismerték, hogy a kulcsfontosságú részletek még mindig megoldatlanok.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden kezdtek napvilágra kerülni az Egyesült Államok és Irán közötti, a közel-keleti háború lezárásáról szóló ideiglenes megállapodás részletei. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a megállapodás kizárja, hogy Teheránnak atomfegyvere legyen, egy amerikai tisztviselő pedig arról beszélt, hogy az aláírást követően lehetővé válik Irán számára az olajeladást.

Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)

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