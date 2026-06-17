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Perújítást kezdeményezett Gyárfás Tamás a Fenyő-ügyben

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Új bizonyítékokra hivatkozva perújítást kezdeményezett Gyárfás Tamás védelme a Fenyő-gyilkosság ügyében. Az ügyvédek szerint olyan kézírásos nyilatkozatok és hangfelvételek kerültek elő, amelyek megkérdőjelezhetik a jogerős ítélet alapjául szolgáló bizonyítéki láncot. A védelem állítása szerint egy új tanú a néhai Princz Gábort nevezte meg a gyilkosság felbujtójaként, miközben Portik Tamás egy új nyilatkozatban azt állítja: pénzt kapott azért, hogy Gyárfás Tamásra terelje a gyanút.

Gábor Márton
2026. 06. 17. 18:23
Gyárfás Tamás Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Fenyő-gyilkosság ügyében 2025 áprilisában született jogerős ítélet: a bíróság Gyárfás Tamást emberölésre való felbujtás miatt hét év börtönbüntetésre ítélte, míg Portik Tamás életfogytiglani szabadságvesztést kapott.

A perújítási indítvány elbírálása több hónapot is igénybe vehet. Az eljárás során elsőként az ügyészség alakítja ki álláspontját, majd a Fővárosi Ítélőtábla új tanácsa dönt arról, hogy 

az új bizonyítékok alkalmasak lehetnek-e a jogerős ítélet megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére.

A védelem emellett kezdeményezte Gyárfás Tamás büntetésének felfüggesztését a perújítás időtartamára. Az ügyben az illetékes hatóságok a későbbiekben hoznak döntést.

Borítókép: Gyárfás Tamás (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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