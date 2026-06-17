Perújítást kezdeményezett Gyárfás Tamás a Fenyő-ügyben

A Fenyő-gyilkosság ügyében 2025 áprilisában született jogerős ítélet: a bíróság Gyárfás Tamást emberölésre való felbujtás miatt hét év börtönbüntetésre ítélte, míg Portik Tamás életfogytiglani szabadságvesztést kapott.
A perújítási indítvány elbírálása több hónapot is igénybe vehet. Az eljárás során elsőként az ügyészség alakítja ki álláspontját, majd a Fővárosi Ítélőtábla új tanácsa dönt arról, hogy
az új bizonyítékok alkalmasak lehetnek-e a jogerős ítélet megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére.
A védelem emellett kezdeményezte Gyárfás Tamás büntetésének felfüggesztését a perújítás időtartamára. Az ügyben az illetékes hatóságok a későbbiekben hoznak döntést.
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