Visszatérve napjainkra, júniusban az adóhivatal nem csak a fővárosban lendül akcióba. A közzétett tervek szerint Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegye turisztikailag frekventált helyszínein is megindul vagy már meg is indult a nyári adóügyi ellenőrzés-sorozat, amelyben a strandok és a fesztiválok kiemelt helyszínnek számítanak. Fesztiválozni rögtön a hétvégén a Fejér vármegyei NAV-osok mennek, a székesfehérvári Fezen ugyanis szerepel az adóhatóság nyilvánosságra hozott ellenőrzési célpontjai között.
A bulinegyedben razziázik a NAV
A héten a fővárosi bulinegyedben tart ellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A revizorok majdhogynem visszajárnak a VI. és a VII. kerület szórakozóhelyihez, az elmúlt években ugyanis rendszeresek voltak arrafelé a razziák. Ennek persze megvan a maga oka: volt például olyan akció, amikor – más szabálytalanságok mellett – bőven találtak a NAV-osok pancsolt és silányabb italokat is a bárokban.
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