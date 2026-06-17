A bulinegyedben razziázik a NAV

Visszatérve napjainkra, júniusban az adóhivatal nem csak a fővárosban lendül akcióba. A közzétett tervek szerint Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegye turisztikailag frekventált helyszínein is megindul vagy már meg is indult a nyári adóügyi ellenőrzés-sorozat, amelyben a strandok és a fesztiválok kiemelt helyszínnek számítanak. Fesztiválozni rögtön a hétvégén a Fejér vármegyei NAV-osok mennek, a székesfehérvári Fezen ugyanis szerepel az adóhatóság nyilvánosságra hozott ellenőrzési célpontjai között.