Központosítják a személyvédelmet, de a TEK-nél lévő képességeket és technikát nem akarják eltüntetni
Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítása szükséges – jelentette ki parlamenti meghallgatásán Mecser Tamás dandártábornok, akit a belügyminiszter jelölt az országos rendőr-főkapitányi posztra. Mecser Tamás szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. A bizottség előtt Tóth Gábor a Belügyminisztérium rendészetért felelős államtitkára a TEK integrációjáról is beszélt.
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