Odesszában kitalált diagnózisokkal ellátott igazolásokat adtak ki, amelyért 7000 dollárt kaptak a toborzók, Csernyivciben 3000 dollárért segítettek a szolgálat aló kibújni egy-egy hadkötelesnek. Vinnicában a halasztás a sorozás alól 2000 dollárt ért, míg Mirhorodban 6000 dollárért hamisítottak orvosi igazolást. Herszonban a katonai nyilvántartásból való törlés 4500 dollárt ért. 2024 júniusában kárpátaljai katonákat magánbirtok építéséhez vezényelte az egyik parancsnok, 2024 júliusában kiderült, hogy halott katonák nevére egymillió hrivnyát fizettek ki.

Dnyipropetrovszk megyében a volt katonai parancsnok törvénytelen gazdagodás miatt bukott meg, összesen 8,5 millió hrivnyás vagyont szedett össze.

A közvetlen kenőpénzek mellett rendszeres visszaélések is vannak:

„visszavásárlási” sémák: a toborzók pénzt zsarolnak ki a letartóztatás utáni szabadon bocsátásért (1000–2000 dollár a közlekedési eszközről, akár 12 000 dollár a TCK helyiségéből).

a rokkantsági igazolások tömeges hamisítása, amely a feketepiacon külön üzletággá vált.

A védelmi minisztérium munkacsoportjai több mint 2300 bejelentést kaptak a polgároktól a TCK alkalmazottainak jogellenes tevékenységéről.

Az ukrán társadalomban a toborzók iránti ellenérzés egyre fokozódik, ami a magas szintű korrupció és visszaélések miatt nőtt. Az erőszakos letartóztatási-sorozási módszerek és a korrupció miatt az emberekben növekszik a düh a TCK emberei és módszerei iránt. A visszaélések és az erőszakos mobilizáció miatt több esetben is támadások történtek a TCC alkalmazottai ellen.

Azt is sokan sérelmezik, hogy elsősorban azokat mozgósítják, akiknek nincs anyagi lehetőségük kibújni a sorozás és a katonai szolgálat alól.