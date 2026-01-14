2022 és 2024 között hamis orvosi diagnózisok kiadása, a sorozás elhalasztásáért elfogadott kenőpénz és katonai nyilvántartásból való törlés is szerepelt a korrupciós ügyek listáján, amelyet a Busification.org portál gyűjtött össze – írja a V4NA.
Milliárdokat tesznek zsebre az ukrán sorozók: korrupciós háló épült a hadkötelezettség köré
A korrupciós ügyek átszövik a toborzás folyamatát, és minden fázisát érintik. A korrupció a területi toborzási és szociális támogatási központokban aktívan jelen van, amely szorosan összefügg az ukrán mobilizációs folyamattal.
Odesszában kitalált diagnózisokkal ellátott igazolásokat adtak ki, amelyért 7000 dollárt kaptak a toborzók, Csernyivciben 3000 dollárért segítettek a szolgálat aló kibújni egy-egy hadkötelesnek. Vinnicában a halasztás a sorozás alól 2000 dollárt ért, míg Mirhorodban 6000 dollárért hamisítottak orvosi igazolást. Herszonban a katonai nyilvántartásból való törlés 4500 dollárt ért. 2024 júniusában kárpátaljai katonákat magánbirtok építéséhez vezényelte az egyik parancsnok, 2024 júliusában kiderült, hogy halott katonák nevére egymillió hrivnyát fizettek ki.
Dnyipropetrovszk megyében a volt katonai parancsnok törvénytelen gazdagodás miatt bukott meg, összesen 8,5 millió hrivnyás vagyont szedett össze.
A közvetlen kenőpénzek mellett rendszeres visszaélések is vannak:
- „visszavásárlási” sémák: a toborzók pénzt zsarolnak ki a letartóztatás utáni szabadon bocsátásért (1000–2000 dollár a közlekedési eszközről, akár 12 000 dollár a TCK helyiségéből).
- a rokkantsági igazolások tömeges hamisítása, amely a feketepiacon külön üzletággá vált.
A védelmi minisztérium munkacsoportjai több mint 2300 bejelentést kaptak a polgároktól a TCK alkalmazottainak jogellenes tevékenységéről.
Az ukrán társadalomban a toborzók iránti ellenérzés egyre fokozódik, ami a magas szintű korrupció és visszaélések miatt nőtt. Az erőszakos letartóztatási-sorozási módszerek és a korrupció miatt az emberekben növekszik a düh a TCK emberei és módszerei iránt. A visszaélések és az erőszakos mobilizáció miatt több esetben is támadások történtek a TCC alkalmazottai ellen.
Azt is sokan sérelmezik, hogy elsősorban azokat mozgósítják, akiknek nincs anyagi lehetőségük kibújni a sorozás és a katonai szolgálat alól.
További Külföld híreink
Korrupt módszerek, hatalmas gazdagodások
A Bukvy.org nemrégiben egy jogtalan gazdagodással kapcsolatos bírósági ügyről írt, amely csak egy a sok közül. Az egyik regionális TCK vezetője 3,8 millió hrivnya értékű vagyont szedett össze, amelynek eredetével nem tudott elszámolni.
Az ukrán korrupcióellenes bíróság elé került az ügy, amely megalapozatlannak minősítette az egyik regionális TCK volt vezetőjének 3,8 millió hrivnya értékű vagyonát. Egyes vagyontárgyakat, köztük egy házat, egy telket és két autót készpénzzel vásárolták, amely már önmagában sem feleltek meg a tisztviselő törvényes jövedelmének.
További Külföld híreink
A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság részben helyt adott a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség keresetének, amelyben a volt vezető családjának több mint 3,8 millió hrivnya értékű vagyonát indokolatlannak minősítette – áll a közleményben. Vagyontárgyai között az alábbiak szerepeltek:
- ház telekkel, amelynek értéke több mint 1,8 millió hrivnya, illetve 253 ezer hrivnya;
- két autó, amelyeket a toborzótiszt feleségének nevén voltak;
- 20 ezer dollár, amelyet ő és felesége szerzett.
Végül a bíróság úgy döntött, hogy a ház és a telek, valamint az egyik autó értéke – 786 ezer hrivnya – az állam bevételévé válik.
A nyomozás megállapította, a tisztviselő és családja bevételeinek és kiadásainak elemzése után, hogy ezt a vagyont törvényes jövedelmükből lehetetlen volt megvásárolni. Ezenkívül megállapították, hogy az eszközöket készpénzért vásárolták, míg a család jellemzően nem készpénzben költötte el igazolt jövedelmét.
Jelenleg más tisztviselők ellenőrzése is folyik – jegyezte meg a Bukvy.org.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csak a magyar nemzeti kormány áll a brüsszeli migrációs tervek útjában
Új terveik vannak, amiket Orbán Viktor határozottan elutasít.
Újabb botrány rajzolódik von der Leyen körül, beperelték
Ismét tilosban járhatott a bizottsági elnök.
Ukrajna már a többgyermekes apákat is a frontra küldi
Folytatódik a kíméletlen sorozás.
Babis titkot leplezett le, Ukrajna nem fizetett
Napi összefoglaló.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Csak a magyar nemzeti kormány áll a brüsszeli migrációs tervek útjában
Új terveik vannak, amiket Orbán Viktor határozottan elutasít.
Újabb botrány rajzolódik von der Leyen körül, beperelték
Ismét tilosban járhatott a bizottsági elnök.
Ukrajna már a többgyermekes apákat is a frontra küldi
Folytatódik a kíméletlen sorozás.
Babis titkot leplezett le, Ukrajna nem fizetett
Napi összefoglaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!