Németh Tamás: Együtt építjük a józanságot

– Másfél éve voltam felépülésben, amikor először önkéntesen kezdtem el dolgozni segítőként. Szerencsésnek érzem magam, ugyanis már volt egy működő koncepcióm arra, miként lehet eredményesen dolgozni emberekkel csapatban – mondta el lapunknak Németh Tamás, a Kitaposott Ösvény Online Felépülési Programok alapítója. Úgy folytatta: – Jó ideje együttműködési készségfejlesztő trénerként dolgoztam nagy cégeknél, ezáltal széles körű tapasztalatom volt a legkülönfélébb tréningelemek működtetésében, programokban, módszertanban, csoportok kezelésében, irányításában és különféle szimulációkban.

A felépülés, illetve a változás, változtatás mint egy egészen új életszemlélet és életforma, óriási lendületet adott nekem, a függőségem „szenvedély”-energiáját elkezdtem pozitív irányba terelni

– fogalmazott a szakember.

Fotó: Csudai Sándor

Németh Tamás, aki tizenhat éve lépett a józanodás nem feltétlen könnyű és egyszerű, de mindenképpen gyümölcsöző útjára, egyre inkább azon kezdett el gondolkodni akkoriban, hogy eddigi munkahelyein, a cégeknél, ahol dolgozott, a hatékonyságnövelés volt a legfontosabb érték. Ezt az eredményt, illetve a folyamatot szerette volna bevinni a rehabokra a józanodó, önismereti munkában részt vevő felépülő függők közé azért, hogy a kohéziót meg a közösséghez tartozást lehessen fejleszteni.

– Kidolgoztam egy közösségépítő tematikát abból, amit addig csapatépítésnek hívtunk. A korábbi, céges tréningekhez képest itt sokkal nagyobb szerepet kaphattak az egyéni intervenciók. Mivel megvolt a saját terápiámban megélt tapasztalat az együttélésről, közösségben való létezésről, sokkal hitelesebben és bátrabban tehetek fel kérdéseket az adott közösség normáiról, nehézségeiről. A fő kérdések a csoportműködéséről egyre inkább az egyéni készségek fejlesztésére kezdtek el irányulni. Használva a tapasztalati tanulás módszertanát, sokkal direktebb módon tudtam az egyéneket helyzetbe hozni, új skilleket, működéseket, szerepeket kipróbáltatni velük. Ez volt a kiindulópont, így kezdtem el dolgozni – sorolta a szakember mindazokat az egyéni elgondolásokat, majd az abból származó eredményeket, melyek mentén meg tudta fogalmazni saját fejlesztői stílusát és az azokkal elérhető célokat.

– Szermentes voltam tizennyolc hónapja, önsegítő közösségeket látogattam, dolgoztam a felépülésemen, de ekkor valami történt. Elért a depresszió. Az a fajta letargikus állapot, amit addig csak a heroinmegvonás következményeként ismertem. Amikor semmi mást nem tudsz, nem akarsz, csak feküdni. Minden más pokoli kín, lehetetlennek tűnő állapot.

Ekkor kezdtem el magamat »tréningezni«, mert nem volt más eszközöm. Ebben az állapotban egyszer csak megláttam azt, hogy nincs semmim, viszont van rengeteg időm. Úgy döntöttem, felhasználom ezt a krízist arra, hogy feltegyem végre magamnak a kérdést, hogyan is szeretnék valójában élni.

A drogterápiás szakember elmondta: – Elkezdtem a céges, tréninges tapasztalataimat átdolgozni és a saját terápiás tapasztalataimmal ötvözni, mindemellett azon dolgozni, hogyan lehetne ez hasznos mondjuk a bentlakásos intézmények közösségeinek. Akkor még teljesen ismeretlenül, kísérőlevéllel egybekötve, szétküldtem az ország szinte mindegyik kezelőhelyének a jelentkezésemet. Beleírtam, ha nem akarnak pénzt adni, fizessék ki az útiköltségemet. A segítők legyenek velem egész nap, nézzék meg, mit csinálok, a nap végén majd eldöntik, be tudják-e illeszteni a módszereimet a terápiás programjukba, vagy sem. Pár hétig semmi nem történt, aztán egyszer csak hívott Nagyszénásról az intézmény vezetője, és megadta a bizalmat, hogy bentlakásos terápiás közösséggel dolgozhassak külsős trénerként. A próbanap után pedig leszerződtünk, és lassan 15 éve minden évben dolgozunk együtt.