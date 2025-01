Nincs új a nap alatt: Ismét a Városháza park építését ígérgeti Karácsony

Több ezer négyzetméternyi zöldfelületet és növényzetét rehabilitáltak a Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt területen is, a kilátóhoz kapcsolódóan pedig megújult az úthálózat és a közvilágítás, valamint az utcabútorokat is felújították. Mindezeknek köszönhetően jelentősen javult a látogatóirányítás, így a léghajózni érkezők kiszolgálása is magasabb szintre lépett.

A Városliget zöldfelületének rehabilitálása 2017-ben kezdődött, az első ütemben a Hermina kutyás élménypark, a Vakok kertje és az Ifjúsági sportpályák újultak meg, összesen 25 ezer négyzetméteren. 2018 és 2020 között a második, több mint 150 ezer négyzetméternyi parkfelületet felölelő ütemben elkészült a Millennium háza melletti Rózsakert, a Városliget legnépszerűbb családbarát helye, a Nagyjátszótér, illetve a sportpályák és a két kilométeres futókör.

Újjászületett a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a Piknik kert, a Királydomb és az Ajtósi kutyás élménypark. 2021 és 2023 között a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum környezete újult meg, létrejött a zenei játszótér és kialakult a Hősök terét, valamint az Ajtósi Dürer sort összekötő zöld, virágos Városligeti Promenád.

Szintén a magyar kormány finanszírozásából, a Nemzeti Hauszmann program keretében megújul a Budai Vár és annak közvetlen környezete. Az elmúlt években a várban, és annak közvetlen környezetében megújult a Várkert Bazár, a Karmelita kolostor, a Budavári Palota déli összekötő szárnya, a Szent István-terem, a Főőrség és a Lovarda épülete is. A Nemzeti Hauszmann Program keretében pedig nemrég befejeződött az egykori Vöröskereszt-székház újjáépítése a Dísz téren. Emellett pedig jelenleg is zajlik, a Budavári palota, a József főherceg palota és a Pénzügyminisztérium épületének rekonstruálása is.