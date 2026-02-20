orbán viktorliszt ferenc nemzetközi repülőtérfejlesztés

Orbán Viktor 38 óra alatt megjárta Amerikát, hamarosan óriási beruházásról tesz bejelentést + videó

A Ferihegyi repülőtéren pénteken teszi le az új terminál alapkövét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 7:34
Orbán Viktor, Amerika, reptér Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Harmincnyolc óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményről élő tudósításban számol be lapunk internetes kiadása.

Mint ismert, csütörtök délután zajlott a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit teljes mértékben, abszolút támogatok a választáson

– mondta az eseményen Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke hozzátette: „Európában nem mindenkinek tetszik a támogatásom, de ez rendben van. Hihetetlen munkát végzett a bevándorlás területén, ellentétben egyes országokkal, amelyek kárt okoztak maguknak. Teljes mértékben támogatom önt, és ezt nyilvánosan is kijelentem. Egyszer már megtettem, de most újra kijelentem.”

Jól fog szerepelni, Viktor. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Nagyszerű ország

– mondta az elnök.

 

Fejlesztik a repteret

A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. A Budapest Airport közleményében azt írta:

a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése.

A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

 

Milyen fejlesztéseket terveznek Ferihegyen?

A tervek alapján:

  • 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
  • 2035-re új vasútvonal épülhet, valamint
  • ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.

A cél az, hogy a 3-as terminál 2035-ös befejezésével egy időben elkészüljön a reptéri vasút is. A szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházásból 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózathoz kapcsolódva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válhatnak.

Borítókép: Orbán Viktor tájékoztatja a sajtót (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

