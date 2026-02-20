Orbán Viktor 38 óra alatt megjárta Amerikát, hamarosan óriási beruházásról tesz bejelentést + videó

Harmincnyolc óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményről élő tudósításban számol be lapunk internetes kiadása.

Mint ismert, csütörtök délután zajlott a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit teljes mértékben, abszolút támogatok a választáson

– mondta az eseményen Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke hozzátette: „Európában nem mindenkinek tetszik a támogatásom, de ez rendben van. Hihetetlen munkát végzett a bevándorlás területén, ellentétben egyes országokkal, amelyek kárt okoztak maguknak. Teljes mértékben támogatom önt, és ezt nyilvánosan is kijelentem. Egyszer már megtettem, de most újra kijelentem.”

Jól fog szerepelni, Viktor. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Nagyszerű ország

– mondta az elnök.

Fejlesztik a repteret

A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. A Budapest Airport közleményében azt írta:

a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése.

A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

Milyen fejlesztéseket terveznek Ferihegyen?

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet, valamint

ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.