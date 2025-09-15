Bige László fia elismerte, hogy támogatja a Tisza Pártot

Bige Dávid elismerte, hogy rendszeres anyagi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, igaz, állítása szerint mindössze havi tízezer forintot. A Magyar Hangnak adott interjújában úgy fogalmazott, azért nem ad többet, mert szerinte nem egyetlen személy feladata a párt finanszírozása. Arra a kérdésre viszont, hogy édesapja, a kormányzattal régóta konfliktusban álló milliárdos Bige László is támogatja-e Magyar Pétert, nem kívánt válaszolni.

Bige László kormányellenessége közismert, fia állítja: nem apja politikai sérelmei, hanem saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez (Fotó: MTI)

Bige Dávid úgy fogalmazott: közéleti szerepvállalását az motiválta, hogy „van lehetősége és szaktudása arra, hogy a környezetét jobbá tegye”. Kritikával illette a kormányt,