Bige László fia elismerte, hogy támogatja a Tisza Pártot

A nagytőkés Bige László fia, Bige Dávid is csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez, és havi tízezer forinttal támogatja Magyar Péter pártját. Bár milliárdos édesapja kormányellenessége közismert, fia állítja, nem apja politikai sérelmei, hanem saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.

2025. 09. 15. 11:08
Bige Dávid elismerte, hogy rendszeres anyagi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, igaz, állítása szerint mindössze havi tízezer forintot. A Magyar Hangnak adott interjújában úgy fogalmazott, azért nem ad többet, mert szerinte nem egyetlen személy feladata a párt finanszírozása. Arra a kérdésre viszont, hogy édesapja, a kormányzattal régóta konfliktusban álló milliárdos Bige László is támogatja-e Magyar Pétert, nem kívánt válaszolni.

Bige László kormányellenessége közismert, fia állítja: nem apja politikai sérelmei, hanem saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez (Fotó: MTI)

Bige Dávid úgy fogalmazott: közéleti szerepvállalását az motiválta, hogy „van lehetősége és szaktudása arra, hogy a környezetét jobbá tegye”. Kritikával illette a kormányt,

elismerte ugyanakkor, hogy Orbán Viktornak voltak jó döntései – az államadósság szerkezetének átalakítása, a belső lakosság felé való adóssággá, szemben a külföldi tőke felé való tartozással, illetve az IMF-fel való szakítás.

 

A feltételezéseket a saját politikai ambícióiról Bige Dávid visszautasította, mint mondta, nem tervez szerepet vállalni egy esetleges Magyar-kormányban, számára csupán „a mostani rendszer lecserélése” a fontos. Elmondása szerint Magyar Péterrel eddig háromszor találkozott, de kapcsolatuk egy kézfogásnál nem mélyebb.

Mint lapunk megírta, Bige László a közelmúltban legalább százmillió forinttal támogatta Magyar Péteréket, Bige Dávid pedig korábban egy vidéki vállalkozói fórumon erősen kormánykritikus előadást tartott, beszédét a Tisza pártmédiája adta közre.

Borítókép: Bige Dávid (Forrás: Facebook)

