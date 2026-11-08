Tarr Zoltán több mint ötven napja képtelen válaszolni Schmidt Mária kérdésére
Újabb résszel jelentkezett Schmidt Mária történész Napi Mari rovata. Ezúttal a Terror Háza Múzeum helyzetét járta körbe, üzenve Tarr Zoltán kultuszminiszternek.
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