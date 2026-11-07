Tiszás ügynökbotrány: az áldozatokat megalázták, felelős továbbra sincs

Ilyen volt például Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere, aki az ügynökvádat már 2005-ben tisztázta. Szita Károly szerdán közölte: az ügynöküggyel már 2005-ben megpróbálták ellehetetleníteni, és ezt minden egyes választás előtt négyévente megismételték. Emlékeztetett, 2005-ben feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen. Az ügyészség a feljelentés nyomán államtitoksértés és más bűncselekmények miatt nyomozást indított, amelyet 2006 júniusában felfüggesztett, mert bár megállapította az államtitoksértés és a hivatali visszaélés gyanúját, az elkövető kilétét az egy évig tartó nyomozás során nem sikerült tisztázni.

Fotó: MW-archív

Szita közölte azt is: nem volt ügynök, és ezt bizonyítja az átvilágító bírák 1999-ben neki megküldött határozata, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának az ő megkeresésére írt levele. A levélben az állt:

Kutatómunkánk – az iratanyag jelenlegi feldolgozottsági szintjén – nem járt eredménnyel, Önre vonatkozó adatot nem találtunk.

Kiss-Rigó László bíróságon bizonyította, hogy nem volt ügynök

Előkerült a 6-os kartonja a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökének, Kiss-Rigó Lászlónak is. Az egyházmegye erre válaszul közleményben azt írta, a Kiss-Rigó László személyi adatait tartalmazó 6-os karton létezéséből ügynöki beszervezésre és tevékenységre vonatkozó híresztelések valótlanok, megtévesztőek és jogsértőek.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök Fotó: Karnok Csaba

Közölték: Kiss-Rigó László korábban személyiségi jogi pert indított hasonló vádak miatt, azokat 2009-ben jogerősen megnyerte. Az ítélet indoklása szerint a 6-os karton léte, az annak kitöltésére vonatkozó adat Kiss-Rigó László esetében sem bizonyította, hogy ügynökként foglalkoztatták őt a kommunizmus éveiben.

A 6-os kartonon szereplő tartótiszt meghallgatására is kiterjedő bizonyítási eljárás során kiderült, hogy Kiss-Rigó László beszervezésére valóban történtek próbálkozások, azonban a történész rá vonatkozó állítása, miszerint beszervezték, nem valósult meg

– közölték.

Szikora Róbert sem jelentett

Szikora Róbert, az R-GO énekese, a Hungária együttes korábbi dobosa határozottan tagadta, hogy bárkiről is jelentést írt volna, hiába állítottak ki róla 6-os kartont annak idején. Szikora elmondása szerint az R-GO megalakulását követően rendszeresen egyeztetnie kellett az akkori Országos Rendező Iroda vezetőjével, és a külföldi fellépések előtt is figyelmeztették arra, hogy ne beszéljen a rendszer ellen.

Szerették volna, ha jelentéseket írok, de nem kértek rá, és nem is tettem ilyet

– fogalmazott Szikora, aki azt is állította, hogy meg sem próbálták beszervezni.