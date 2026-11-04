Szita Károly már 2005-ben tisztázta az ügynökügyet, most újra üzent
Először 2005-ben támadták azzal Kaposvár polgármesterét, hogy ügynök volt, majd minden választás előtt elővették ezt a vádat. Ettől függetlenül mindig megválasztották az emberek, 32 éve vezeti Kaposvárt.
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