Az iratnyilvánosság a segítségnyújtást bejelentő miniszter családját is érinti. Tarr Zoltán édesapja, Tarr Kálmán neve is szerepel a közzétett nyilvántartásokban: a 6-os karton szerint 1984 márciusában, hazafias alapon szervezték be, Kovács Kálmán fedőnéven, egyházi vonalon foglalkoztatták. A miniszter ugyanakkor egy 2002-es átvilágítóbizottsági határozatra hivatkozott, amely szerint édesapja nem végzett az átvilágítási törvényben meghatározott tevékenységet, és az ott megjelölt szervezeteknek sem volt tagja. Tarr közlése szerint édesapja történetét régóta ismerték a családban. A nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyít tényleges jelentésírást.
Tarr Zoltán bejelentette: lelkisegélyszolgálat és munkacsoport segít majd feldolgozni az ügynökakták okozta traumákat
Magyar Péter mellett Tarr Zoltán is megszólalt az ügynökakták online adatbázisát bemutató sajtótájékoztatón, aki elmondta, hogy a társadalom megértésének és megbékélésének előmozdításának azzal szándékoznak előmozdítani, hogy külön segítséget fognak nyújtani az érintetteknek az adatok feldolgozására. Bevonnak szociális intézményeket, idősotthonokat, ahol az érintettek még segítséget adhatnak esetleges kérdésekben. Emellett lelkisegélyszolgálat is elérhető lesz.
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