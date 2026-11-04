Tarr Zoltán bejelentette: lelkisegélyszolgálat és munkacsoport segít majd feldolgozni az ügynökakták okozta traumákat

Az iratnyilvánosság a segítségnyújtást bejelentő miniszter családját is érinti. Tarr Zoltán édesapja, Tarr Kálmán neve is szerepel a közzétett nyilvántartásokban: a 6-os karton szerint 1984 márciusában, hazafias alapon szervezték be, Kovács Kálmán fedőnéven, egyházi vonalon foglalkoztatták. A miniszter ugyanakkor egy 2002-es átvilágítóbizottsági határozatra hivatkozott, amely szerint édesapja nem végzett az átvilágítási törvényben meghatározott tevékenységet, és az ott megjelölt szervezeteknek sem volt tagja. Tarr közlése szerint édesapja történetét régóta ismerték a családban. A nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyít tényleges jelentésírást.