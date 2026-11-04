Szikora Róbert reagált arra, hogy nyilvánosságra hozták az ügynökaktáját

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón külön hangsúlyozta, hogy a nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyítja az együttműködést. Előfordulhatott ugyanis, hogy valakit megpróbáltak beszervezni, de az eljárás végül nem vezetett eredményre.

A levéltár vezetője az iratanyag súlyos hiányosságairól is beszélt.

Különösen az 1970-es évek végéről és az 1980-as évekből maradt fenn kevés dokumentum, miután a rendszerváltozás előtti években felgyorsult az iratok megsemmisítése és elszállítása.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra kérte azokat, akiknél még állambiztonsági dokumentumok lehetnek, hogy szolgáltassák be azokat a levéltárnak. A november 4-én hatályba lépett szabályozás értelmében az érintetteknek hat hónapjuk van a jogellenesen birtokukban lévő iratok átadására. A határidő betartása esetén mentesülhetnek a birtokban tartáshoz kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól.