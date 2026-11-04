Szikora Róbert reagált arra, hogy nyilvánosságra hozták az ügynökaktáját

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Az R-GO frontemberének neve is szerepel a szerdán megnyitott állambiztonsági adatbázisban. Szikora Róbertet Nanu-Nanu néven szervezték be. A sajtónak azt mondta, soha nem jelentett senkiről, és állítása szerint meg sem próbálták beszervezni. A levéltár vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett: egy név feltűnése a nyilvántartásban önmagában még nem bizonyítja az ügynöki együttműködést.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 15:42
Szikora Róbert reagált arra, hogy nyilvánosságra hozták az ügynökaktáját
Fotó: Mirkó István

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón külön hangsúlyozta, hogy a nyilvántartásban való szereplés önmagában nem bizonyítja az együttműködést. Előfordulhatott ugyanis, hogy valakit megpróbáltak beszervezni, de az eljárás végül nem vezetett eredményre.

A levéltár vezetője az iratanyag súlyos hiányosságairól is beszélt. 

Különösen az 1970-es évek végéről és az 1980-as évekből maradt fenn kevés dokumentum, miután a rendszerváltozás előtti években felgyorsult az iratok megsemmisítése és elszállítása.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra kérte azokat, akiknél még állambiztonsági dokumentumok lehetnek, hogy szolgáltassák be azokat a levéltárnak. A november 4-én hatályba lépett szabályozás értelmében az érintetteknek hat hónapjuk van a jogellenesen birtokukban lévő iratok átadására. A határidő betartása esetén mentesülhetnek a birtokban tartáshoz kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól.

Borítókép: Szikora Róbert (Fotó: Mirkó István)

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