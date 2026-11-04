Az olaszok óva intik a Milant a Fraditól, de Luka Modric azért pihenőt kaphat

A Nemzeti Sport szemléje szerint a Calciomercato szintén a magyar bajnok kiegyensúlyozottságát és szervezett védekezését emeli ki. A Fradi három találkozón kilenc gólt szerzett, miközben csak hármat kapott, támadósora pedig többféle összeállításban is veszélyes tud lenni.

Modric, Moreira és Ramos is a kispadon kezdhet

Az olasz lapok arra számítanak, hogy Ruben Amorim a Ferencváros ellen is jelentősen átalakítja a Milan kezdőcsapatát. A Tuttosport várható összeállításából hiányzik az aranylabdás Luka Modric, a nyáron 73 millió euróért szerződtetett Goncalo Ramos, valamint az Inter elleni derbin egy góllal és két gólpasszal főszerepet vállaló Diego Moreira.

A Corriere dello Sport értesülései szerint Christian Pulisic és Ramos is pihenőt kaphat, míg Modric helyén Ardon Jashari szerepelhet.

A támadósorban a fiatal Francesco Camarda juthat lehetőséghez, mellette pedig Alphadjo Cissé kaphat fontos szerepet, aki három góljával az Európa-liga egyik legeredményesebb játékosa. A változtatások hátterében a zsúfolt versenynaptár is szerepet játszik. A Milan a hétvégi városi rangadó után vasárnap a Genoa otthonában lép pályára a Serie A-ban, Amorim pedig az olasz bajnoki mérkőzésre is szeretné frissen tartani kulcsembereit.