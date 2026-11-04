Az olaszok óva intik a Milant a Fraditól, de Luka Modric azért pihenőt kaphat

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Egyre nagyobb figyelmet kap Olaszországban a Ferencváros csütörtöki milánói vendégjátéka. Az olasz sajtó figyelmezteti a Milant, hogy a magyar bajnokot hiba lenne lebecsülni, hiszen a Fradi hibátlan mérleggel érkezik a San Siróba, miközben a hazaiaknak egyre sürgetőbb a pontszerzés az Európa-ligában. Ruben Amorim ennek ellenére több sztárját is pihentetheti, így Luka Modric, Diego Moreira és Goncalo Ramos is kimaradhat a Ferencváros elleni kezdőcsapatból.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 13:42
Az olaszok óva intik a Milant a Fraditól, de Luka Modric azért pihenőt kaphat
Luka Modric kihagyja a Milan Fradi elleni meccsét? Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto

A Nemzeti Sport szemléje szerint a Calciomercato szintén a magyar bajnok kiegyensúlyozottságát és szervezett védekezését emeli ki. A Fradi három találkozón kilenc gólt szerzett, miközben csak hármat kapott, támadósora pedig többféle összeállításban is veszélyes tud lenni.

Modric, Moreira és Ramos is a kispadon kezdhet

Az olasz lapok arra számítanak, hogy Ruben Amorim a Ferencváros ellen is jelentősen átalakítja a Milan kezdőcsapatát. A Tuttosport várható összeállításából hiányzik az aranylabdás Luka Modric, a nyáron 73 millió euróért szerződtetett Goncalo Ramos, valamint az Inter elleni derbin egy góllal és két gólpasszal főszerepet vállaló Diego Moreira.

A Corriere dello Sport értesülései szerint Christian Pulisic és Ramos is pihenőt kaphat, míg Modric helyén Ardon Jashari szerepelhet. 

A támadósorban a fiatal Francesco Camarda juthat lehetőséghez, mellette pedig Alphadjo Cissé kaphat fontos szerepet, aki három góljával az Európa-liga egyik legeredményesebb játékosa. A változtatások hátterében a zsúfolt versenynaptár is szerepet játszik. A Milan a hétvégi városi rangadó után vasárnap a Genoa otthonában lép pályára a Serie A-ban, Amorim pedig az olasz bajnoki mérkőzésre is szeretné frissen tartani kulcsembereit.

Egy biztos hiányzója már van a Milannak: az első számú kapus, Mike Maignan a Bournemouth ellen kapott piros lapja miatt eltiltását tölti, így várhatóan Lorenzo Torriani védi majd a hazaiak kapuját.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

AC Milan–Ferencváros, csütörtök 18.45 (Tv: M4 Sport)

Fradieurópa-ligaLuka ModricAC MilanSzóljon hozzá!

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