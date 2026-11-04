Kiss-Rigó László már 2009-ben jogerősen pert nyert az ügynökvádak miatt
Valótlannak nevezte a Szeged-Csanádi Egyházmegye a Kiss-Rigó László püspök államvédelmi beszervezésre vonatkozó híreszteléseket. Az egyházmegye közleménye emlékeztetett, Kiss-Rigó László hasonló vádak miatt 2009-ben személyiségi jogi pert nyert.
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