Hivatali visszaélés gyanúja merült fel a Miniszterelnökségen, a rendőrséghez került az ügy

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A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitányságra tette át a Havasi Bertalan ügyében tett feljelentést. Az ügyészség határozata szerint a Miniszterelnökségen dolgozó hivatalos személyek magatartása bizonyítottság esetén a hivatali visszaélés bűntettének gyanúját is megalapozhatja. Az eljárás középpontjában a volt helyettes államtitkár felmentési idejére járó illetményének elmaradása áll.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 12:43
Hivatali visszaélés gyanúja merült fel a Miniszterelnökségen, a rendőrséghez került az ügy
Fotó: Polyák Attila

A feljelentésben Magyar Péter mellett Ruff Bálint miniszter és Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár neve is előkerült. Havasi jogi képviselője, dr. Répássy Róbert augusztus 21-én szintén hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet később az elmaradt augusztusi illetmény ügyével is kiegészítettek.

A mostani ügyészségi határozat azért is jelentős, mert a hatóság a feljelentésben ismertetett körülményeket nem minősítette eleve büntetőjogi szempontból irrelevánsnak: kifejezetten rögzítette, hogy a Miniszterelnökségen dolgozó hivatalos személyek magatartása bizonyítottság esetén felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját. Az ügy tehát új szakaszba lépett: a rendőrségnek kell megvizsgálnia, hogy a felmentési időre járó illetmény kifizetésének elmaradása mögött milyen döntések és milyen személyi felelősség állhatott.

Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

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