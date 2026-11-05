Nógrádi Györgyöt szembesítették az ügynökvádakkal, így reagált

Az ügy először 2009-ben került nyilvánosságra, amikor az 1956-os Intézet a Nagy Imre és társai újratemetésének állambiztonsági előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat vizsgálta. Az iratokban egy „Raguza” fedőnevű titkos megbízott szerepelt, akinek a feladata állítólag az volt, hogy 1989-ben, nyugatnémetországi útja során a magyar állambiztonság szempontjait képviselje, és kapcsolatot tartson nyugati titkosszolgálatokkal. Nógrádi már akkor tagadta, hogy ilyen megbízatást kapott volna. Az ügyet 2023-ban Ungváry Krisztián történész is felidézte, most pedig a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökadatbázisban ismét felbukkant a szakértő neve. A 6-os karton szerint 1981. július 17-én, elvi-hazafias alapon szervezték be ifjúságvédelmi feladatokra.