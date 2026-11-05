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Nógrádi Györgyöt szembesítették az ügynökvádakkal, így reagált

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Élesen visszautasította az ügynökmúltjára vonatkozó állításokat Nógrádi György, akinek neve a napokban nyilvánosságra hozott állambiztonsági adatbázisban is megjelent. A biztonságpolitikai szakértő az Ultrahangnak adott interjújában több konkrét példával igyekezett bizonyítani, hogy a róla készült dokumentumok megbízhatatlanok. Mint mondta, a nyilvántartásban olyan lakcím szerepel, ahová csak évekkel később költözött, de a katonai rendfokozatát is hibásan tüntették fel. Nógrádi arról is beszélt, milyen súlyos személyes következményei voltak számára a korábbi vádaknak.

Kárpáti András
2026. 11. 05. 20:14
Nógrádi Györgyöt szembesítették az ügynökvádakkal, így reagált
Nógrádi György határozottan visszautasította az ügynökmúltjára vonatkozó állításokat. Forrás: Facebook

Az ügy először 2009-ben került nyilvánosságra, amikor az 1956-os Intézet a Nagy Imre és társai újratemetésének állambiztonsági előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat vizsgálta. Az iratokban egy „Raguza” fedőnevű titkos megbízott szerepelt, akinek a feladata állítólag az volt, hogy 1989-ben, nyugatnémetországi útja során a magyar állambiztonság szempontjait képviselje, és kapcsolatot tartson nyugati titkosszolgálatokkal. Nógrádi már akkor tagadta, hogy ilyen megbízatást kapott volna. Az ügyet 2023-ban Ungváry Krisztián történész is felidézte, most pedig a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökadatbázisban ismét felbukkant a szakértő neve. A 6-os karton szerint 1981. július 17-én, elvi-hazafias alapon szervezték be ifjúságvédelmi feladatokra. 

 

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