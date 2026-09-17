Hét új Peugeot érkezik az évtized végéig

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A francia márka vezető szerepre tör a Stellantison belül: 2030-ig hét új vagy alaposan átdolgozott modellel jelentkezik. Az első az új 208-as lesz, amely villanyhajtással, új platformmal és karakteres formavilággal érkezik jövőre.

2026. 09. 17. 10:06
Az új 208-ast a 2025-ben bemutatott Polygon tanulmány vetítette előre Forrás: Peugeot
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Fotó: Peugeot

A hét európai újdonságból ezt a négy modellt – az új elektromos 208-at és 2008-at, valamint a korszerűsített benzines-hibrid változataikat – már megnevezte a vállalat. A fennmaradó három a kompakt kategóriát erősíti: utódot kap az ötajtós 308, a 308 SW kombi és a fastback karosszériás 408 is. A jelenlegi modell a szedán, a ferdehátú és a szabadidőautó vonásait ötvözi, így nem csupán eladásokat hoz, hanem karaktert is ad a márkának. Favey szerint jelentősége jóval nagyobb annál, mint amit önmagában az értékesítési darabszáma mutat.

 

autós hírPeugeot 208Peugeot

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Bánó Attila
idezojelekbrüsszel

Kell a nemzeti ellenállás a kormányzati önkénnyel szemben

Bánó Attila avatarja

Nem kedveljük a jelenlegi győzteseket, de örülnénk, ha valami csoda folytán megváltoznának, szakítanának a lakájpolitikával, nem kötnének Brüsszellel titkos paktumokat, betartanák az ígéreteiket, és végre a nemzet érdekében munkálkodnának.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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