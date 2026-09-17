Hét új Peugeot érkezik az évtized végéig

Fotó: Peugeot

A hét európai újdonságból ezt a négy modellt – az új elektromos 208-at és 2008-at, valamint a korszerűsített benzines-hibrid változataikat – már megnevezte a vállalat. A fennmaradó három a kompakt kategóriát erősíti: utódot kap az ötajtós 308, a 308 SW kombi és a fastback karosszériás 408 is. A jelenlegi modell a szedán, a ferdehátú és a szabadidőautó vonásait ötvözi, így nem csupán eladásokat hoz, hanem karaktert is ad a márkának. Favey szerint jelentősége jóval nagyobb annál, mint amit önmagában az értékesítési darabszáma mutat.