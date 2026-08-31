Gondolatok az NKA ügy margójára

Amit a Fidesz állít — és amit a számok alátámasztanak

Július 4-én a Fidesz-frakció közleményt adott ki. Azt írta: a vitatott kollégium 2025–2026-ban 1087 programot támogatott, 17,61 milliárd forint értékben; tízből nyolc pályázat vidéki volt; a kedvezményezettek 411 településen voltak bejegyezve; az összeg a korabeli kulturális költségvetés alig egy százaléka.

Kétségtelen tény, hogy a 17 milliárdos keret és a háromfős kollégium összetétele sokáig nem volt nyilvános, noha a közpénzekre vonatkozó adatok Magyarországon közérdekűek. A mintázat — választókerületenként ismétlődő, kerek összegek, kampányban szereplő előadók, frissen alapított cégek — politikailag terhelő képet mutat és kiosztott pénzek kapcsán a „semleges zsűri” látszata sem tartható.

De a jogállami kérdés nem az, hogy a pénzosztás ízléses volt-e. Hanem az, hogy a politikai ízlés szerinti osztás bűncselekmény-e.

A hűtlen kezelés magyar tényállása idegen vagyon kezelőjétől szándékos kötelességszegést és vagyoni hátrányt követel. Közpénznél a „károsult” az állam. Ha a pénz kulturális programra ment — koncertre, fesztiválra, helyi rendezvényre, még ha a fellépő Fidesz-rendezvényen is énekelt —, a kár fogalma már nem magától értetődő. A vádnak azt kellene bizonyítania, hogy a döntéshozók nem csupán szabályt sértettek, hanem a rábízott vagyont szándékosan károsították. A szabálysértés és a bűncselekmény közötti határvonalat a nyugati gyakorlat éppen ezért vastagon meghúzza.

Washington: kultúrharc fél évszázada, börtön nélkül

Az Egyesült Államokban a szövetségi művészeti támogatást 1965-ben hozták létre. A National Endowment for the Arts azóta állandó politikai céltábla. 1989–90-ben Andres Serrano Piss Christ című munkája és Robert Mapplethorpe posztumusz kiállítása miatt Jesse Helms szenátor kongresszusi háborút indított. George H. W. Bush alatt John Frohnmayer NEA-elnök 1992. február 21-én lemondott, miután Pat Buchanan a New Hampshire-i előválasztáson „ocsmány, istenkáromló művészettel” vádolta a hivatalt. A vita tartalmi volt: mit finanszírozzon az adófizető. A megoldás törvényi korlátozás, költségvetési vágás, elnökcsere volt. Nem a korábbi tisztviselők letartóztatása hűtlen kezelésért.