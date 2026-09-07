Gondolatok a Covid-beszerzések margójára

Egy főre vetítve: a külügy 16 863 gépe 9,8 millió lakosra jutott; országosan kb. 19 ezer. Az uniós szerződéses keret 447 millió emberre — opciókkal — akár tíz adagnyi is lehetett; a lehívott mennyiség ettől kisebb. A kidobott 215 millió adag így is több, mint húsz teljes magyar lakosságnyi oltás.

A harmadik Pfizer-szerződést nem nyílt árverésen kötötték. A New York Times 2021-ben megírta: Ursula von der Leyen szöveges üzenetekben tárgyalt Albert Bourla Pfizer-vezérigazgatóval. A Bizottság később azt mondta, az SMS-ek „efemer” jellegűek, és nem találhatók. Az uniós Törvényszék 2024. július 17-én az Auken (T-689/21) és Courtois (T-761/21) ügyekben megállapította: a Bizottság nem adott kellően széles hozzáférést a vakcinaszerződésekhez. Elmarasztaló büntetőítélet von der Leyenről nincs. A Törvényszék a szerződéseket nem semmisítette meg. A magyar háttéranyag legalább papírra került.

A magyar büntetőjog: szándék, kár, kockázat

A Btk. 376. §-a szerinti hűtlen kezelés csak szándékosan valósítható meg. A Kúria Bfv.I.346/2016. számú határozata elválasztja ezt a Btk. 377. §-a szerinti hanyag kezeléstől: ha a kötelességszegés szándékos is, de a vagyoni hátrányra a tudat csak gondatlanságként terjed ki, a cselekmény nem hűtlen, hanem hanyag kezelés.

A legfelsőbb bírósági, illetve a kúriai gyakorlat jelentősen árnyalja a vonatkozó kérdést. 1999.287. szerint a hűtlen kezeléshez a kötelességszegésen túl az kell, hogy a vagyoni hátrányra is kiterjedjen az elkövető – legalább eshetőleges – szándéka. A Kúria későbbi gyakorlata ugyanezt tartja: a magatartás és a tulajdonos oldalán beálló hátrány között okozati összefüggés kell.

A kormányzati eljárás szempontjából a legerősebb magyar precedens a BH 2015.B.13. (EH 2015.04.B13.). Eszerint a szokásos kockázatvállalást meghaladóan eljáró vagyonkezelő bűnössége nem állapítható meg hűtlen kezelésben, ha szándéka arra irányul, hogy a kockázatos intézkedéssel a megbízó számára kedvezőbb helyzetet teremtsen, és az ehhez szükséges körülményeket kellő körültekintéssel vette figyelembe.

2020 tavaszán a kedvezőbb helyzet nem osztalék volt, hanem az, hogy legyen teszt, maszk és lélegeztető. A gyári listaár sokszor nem volt elérhető ár. Elérhető az volt, amit a közvetítő, a charter és a pekingi raktár abban a hétben ki tudott adni.

A vagyoni hátrány ettől még felmerülhet. A büntetőjogban ez úgy értelmezendő, hogy mennyivel lett kevesebb az állam vagyona, és mi maradt el. Az ügy szempontjából perdöntő jelentőséggel nem a számháború fog bírni. A döntő az, hogy a tartalék politikai döntés volt: legyen eszköz, ha a szállítmányok egy része elakad. A Kúria Bfv.I.346/2016. és a BH 2015.B.13. szerint hűtlen kezeléshez az kell, hogy a döntéshozó ne csak drágán vegyen, hanem szándékosan károsítsa a rábízott vagyont. A megbízó ellátását célzó, a szállítási kockázatra tekintettel vállalt tartalék nem ez.