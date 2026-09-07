Gondolatok a Covid-beszerzések margójára

Az említett háttéranyag megléte ráadásul nem elhallgatást bizonyít, hiszen a tárca maga rögzítette az árrést. Az a körülmény pedig, hogy 2020 végén – a tomboló járvány közepette, a folyamatos szállítási kapcsolat fenntartása mellett – ne indítsanak azonnal pert, valóban vezetői mérlegelés tárgya volt, de erre bármilyen – polgári, pláne büntető – jogi felelősséget megállapítani, abban a helyzetben az alábbiak szerint is erősen kétséges.
Az uniós lépték
Az Európai Számvevőszék szerint a Bizottság 2020 augusztusa és 2021 novembere között 11 szerződést kötött nyolc gyártóval: akár 4,6 milliárd adag vakcinára – opciókkal együtt –, közel 71 milliárd eurós várható költséggel. A Pfizer–ţBioNTech harmadik szerződése, 2021 májusában, 900 millió biztos plusz 900 millió opciós adagról szólt; ebből 1,1 milliárd lett kötött rendelés. A korábbi uniós Pfizer-ár 15,5 euró volt adagonként; a harmadik szerződésnél a nyilvánosságra került adatok szerint 19,5. Ez az egy ügylet több tízmilliárd euró.
A Politico 2023-as összesítése: az uniós tagállamok legalább 215 millió már leszállított adagot semmisítettek meg, kb. 4 milliárd eurós veszteséggel. Az ECDC szerint 2023 őszére kb. 1,49 milliárd adag érkezett az EU/EGT-be, a beadott mennyiség kb. 981 millió.
A magyar 300 milliárd forint 2020-as árfolyamon, kb. 351 forint/euró mellett nagyjából 850 millió euró. A hat cégnél közölt 13,5-15,5 milliárd forint kb. 38-44 millió euró. A vállalkozás 384 ezer dolláros különbözete 115-130 millió forint. Az uniós vakcinapazarlás önmagában a teljes magyar lélegeztetőkeret négy-ötszöröse, a vitatott hatcéges különbözetnek a százszorosa körüli.
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