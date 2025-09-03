Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, ami rendkívüli látványt ígér

Teljes holdfogyatkozás akkor következhet be, amikor az égi pályáján haladó Holdat elnyeli a Föld árnyéka. Totális fogyatkozás azonban csak és kizárólag telihold idején történhet, de messze nem minden teliholdkor.

A teljes holdfogyatkozás fázisai a Hold Föld-árnyékba belépéstől kezdve a kilépéséig. Forrás: Wikimedia Commons

A szeptember 7-én vasárnap a kora esti óráktól látható teljes holdfogyatkozás lesz az évtized leghosszabb ideig tartó totális fogyatkozása. Amikor a Nap vasárnap eset 19 óra 12 perckor lenyugszik, a telihold ekkor még éppen csak kelni fog a keleti horizonton. A holdkelte pillanatait azonban egyáltalán nem biztos, hogy látni fogjuk. A Hold helyi idő szerint este 18 óra 27 perc 2 másodperckor kezdi meg belépését a Föld-árnyékba, ám ezt nem láthatjuk Magyarországról, mert égi kísérőnk ekkor még mélyen a keleti horizont alatt lesz.

A teljes holdfogyatkozás kozmikus geometriája. Forrás: Wikimedia Commons/Ascánder

A holdkorongot teljes egészében 19 óra 30 perc 41 másodperckor takarja majd el a Föld árnyéka, ekkor az égi kísérőnk már mintegy húsz-harminc perce fog a horizont felett állni – írja a Csillagászat.hu csillagászati hírportál. Vagyis a horizonthoz még közel tartózkodó Hold ekkorra már teljesen belemerül a Föld árnyékába. Mivel az egész alacsonyan álló égitestek fényének jóval vastagabb levegőrétegen kell áthatolnia, mint a delelőknek, és a horizont közelében a légköri pára és por fényszűrő hatása is erőteljesebben érvényesül, a fogyatkozás totalitásában lévő és halvány vörösesen derengő holdkorongot csak takarástól mentes sík területen és fokozottan tiszta légköri viszonyok között tudjuk felfedezni. A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozásnak éppen ebben rejlik a másik különlegessége: a horizont fölé emelkedő Hold már a totalitás fázisában lesz.

A telihold korongja a teljes fogyatkozás totalitásának idején. Fotó: Wikimedia Commons/Picasa 3.0

Viszont ennek ellenére sem kell aggódni, hogy nem gyönyörködhetünk majd a teljes fogyatkozás rendkívüli látványosságában, mert a totalitás most különösen hosszú ideig, mintegy 1 óra 22 percig fog kitartani, és ez idő alatt a telihold jóval magasabbra fog hágni a teljesen besötétedett égbolton.

A Hold este 20 óra 52 perc 47 másodperckor kezdi meg a kilépését a Föld árnyékából.

Ekkor egy vékony és fényes ív jelenik meg a holdkorong jobb szélén ami fokozatosan egyre szélesebbre hízik, miközben a Hold fokozatosan elhagyja a Föld-árnyékot. A teljes fogyatkozás 21 óra 56 perc 26 másodperckor fog véget érni. Legközelebb 2028. december 31-én, szilveszterkor lesz Magyarországról is megfigyelhető teljes holdfogyatkozás.

Ha a Holdon állnánk, teljes napfogyatkozást láthatnánk

A vasárnapi teljes holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem szükséges távcső, ideális időjárási körülmények között szabad szemmel is kitűnően látható lesz a rendkívüli jelenség. Aki teljesen szeretné kiélvezni a ritka égi látványosságot, annak a megfigyeléshez érdemes a magas házak, fák, illetve domboldalak takarásától mentes megfigyelőpontot keresnie, ahonnan jó rálátás nyílik a keleti horizontra.