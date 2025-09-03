holdfogyatkozásFöldcsillagászati jelenségHoldNapföldárnyék

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, ami rendkívüli látványt ígér

Az esti csillagos égbolt kétségtelenül egyik leglátványosabb jelensége égi kísérőnk, a Hold teljes Föld-árnyékba merülése. Teljes holdfogyatkozás idején a telihold fényes korongja szakaszosan elsötétedik, és az úgynevezett totalitás idején halvány mélyvörös színben dereng, majd ismét fokozatosan kifényesedik. A szeptember 7-én, vasárnap kora estétől megfigyelhető látványosság előtt 2022. május 16-án volt utoljára Magyarország területéről látható teljes holdfogyatkozás. A vasárnapi csillagászati esemény más teljes holdfogyatkozásokhoz képest rendkívülinek ígérkezik, több szempontból is.

Elter Tamás
2025. 09. 03.
Különleges holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk most hétvégén Fotó: AzatTV
Teljes holdfogyatkozás akkor következhet be, amikor az égi pályáján haladó Holdat elnyeli a Föld árnyéka. Totális fogyatkozás azonban csak és kizárólag telihold idején történhet, de messze nem minden teliholdkor.

A teljes holdfogyatkozás fázisai a Hold földárnyékba való belépéstől kezdve a kilépéséig terjedően
A teljes holdfogyatkozás fázisai a  Hold Föld-árnyékba belépéstől kezdve a kilépéséig. Forrás: Wikimedia Commons

A szeptember 7-én vasárnap a kora esti óráktól látható teljes holdfogyatkozás lesz az évtized leghosszabb ideig tartó totális fogyatkozása. Amikor a Nap vasárnap eset 19 óra 12 perckor lenyugszik, a telihold ekkor még éppen csak kelni fog a keleti horizonton. A holdkelte pillanatait azonban egyáltalán nem biztos, hogy látni fogjuk. A Hold helyi idő szerint este 18 óra 27 perc 2 másodperckor kezdi meg belépését a Föld-árnyékba, ám ezt nem láthatjuk Magyarországról, mert égi kísérőnk ekkor még mélyen a keleti horizont alatt lesz. 

A teljes holdfogyatkozás kozmikus geometriája. Forrás: Wikimedia Commons/Ascánder

A holdkorongot teljes egészében 19 óra 30 perc 41 másodperckor takarja majd el a Föld árnyéka, ekkor az égi kísérőnk már mintegy húsz-harminc perce fog a horizont felett állni – írja a Csillagászat.hu csillagászati hírportál. Vagyis a horizonthoz még közel tartózkodó Hold ekkorra már teljesen belemerül a Föld árnyékába. Mivel az egész alacsonyan álló égitestek fényének jóval vastagabb levegőrétegen kell áthatolnia, mint a delelőknek, és a horizont közelében a légköri pára és por fényszűrő hatása is erőteljesebben érvényesül, a fogyatkozás totalitásában lévő és halvány vörösesen derengő holdkorongot csak takarástól mentes sík területen és fokozottan tiszta légköri viszonyok között tudjuk  felfedezni. A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozásnak éppen ebben rejlik a másik különlegessége: a horizont fölé emelkedő Hold már a totalitás fázisában lesz. 

A telihold korongja a teljes fogyatkozás totalitásának idején. Fotó: Wikimedia Commons/Picasa 3.0

Viszont ennek ellenére sem kell aggódni, hogy nem gyönyörködhetünk majd a teljes fogyatkozás rendkívüli látványosságában, mert a totalitás most különösen hosszú ideig, mintegy 1 óra 22 percig fog kitartani, és ez idő alatt a telihold jóval magasabbra fog hágni a teljesen besötétedett égbolton. 

A Hold este 20 óra 52 perc 47 másodperckor kezdi meg a kilépését a Föld árnyékából. 

Ekkor egy vékony és fényes ív jelenik meg a holdkorong jobb szélén ami fokozatosan egyre szélesebbre hízik, miközben a Hold fokozatosan elhagyja a Föld-árnyékot. A teljes fogyatkozás 21 óra 56 perc 26 másodperckor fog véget érni. Legközelebb 2028. december 31-én, szilveszterkor lesz Magyarországról is megfigyelhető teljes holdfogyatkozás.

 

Ha a Holdon állnánk, teljes napfogyatkozást láthatnánk

A vasárnapi teljes holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem szükséges távcső, ideális időjárási körülmények között szabad szemmel is kitűnően látható lesz a rendkívüli jelenség. Aki teljesen szeretné kiélvezni a ritka égi látványosságot, annak a megfigyeléshez érdemes a magas házak, fák, illetve domboldalak takarásától mentes megfigyelőpontot keresnie, ahonnan jó rálátás nyílik a keleti horizontra.

Fotó: Wikimedia Commons/Daniel Vincoletto

Ezzel együtt ha valaki rendelkezik látcsővel (binokulárral) vagy kisebb csillagászati távcsővel, ezekkel az eszközökkel is érdemes szemügyre vennie a Föld árnyékéba borult és halványvörösben derengő Hold felszínét. Távcső segítségével egy kissé másként festenek a holdkorong színei, és jól elkülöníthetjük egymástól a holdfelszín különböző alakzatait: a nagy és sötét becsapódási medencéket, valamint a világosabb árnyalatú kráterekkel zsúfolt felföldeket. 

A szeptember 7-i jelenség várhatóan úgynevezett sötét fogyatkozás lesz. 

A holdkorong felső északi része lesz a legsötétebb, ugyanis ez a terület fog a Föld-árnyék közepéhez a legközelebb kerülni. Amikor a Hold már kifelé halad a Föld árnyékéból – amit a holdkorong jobb oldalához képest balra tartó és egyre szélesebbre váló fényes ív jelez –, érdemes megfigyelni magának az árnyéknak a görbületét is.

A Föld-árnyék részei és helyzete teljes holdfogyatkozáskor. Forrás:Wikimedia Commons/Sagredo 

Mivel ez a Föld árnyéka, ha az árnyékgörbület vonalát képzeletben meghosszabbítjuk, illetve továbbvezetjük, pontos képest kapunk arról, hogy a Hold látszólagos méretéhez képest a Föld mintegy négyszer nagyobb. Teljes holdfogyatkozás idején ha az égi kísérőnk felszínén állnánk, onnan teljes napfogyatkozásként élhetnénk meg ezt az eseményt. Teljes holdfogyatkozáskor ugyanis a Föld a Nap és a Hold között áll, így a Föld eltakarja a Napot a Hold elől.

 

Mi a különbség a vérhold és a kék Hold között?

A holdfogyatkozás nem parallaktikus jelenség, ami azt jelenti, hogy a fogyatkozás a Földről és a világűrből is mindenhonnan látható, ahonnan éppen a Hold is látszik. De miért nincsen minden teliholdkor holdfogyatkozás? A válasz a Hold pályájában keresendő, ugyanis a Föld és a Hold pályasíkja nem esik pontosan egybe, ami miatt teliholdkor az égi kísérőnk jellemzően egy kicsit a Föld árnyéke alatt vagy pedig felette helyezkedik el, és csak alkalmanként áll elő az a helyzet, hogy teljesen eltakarja. 

A vöröses derengés színárnyalata és intenzitása holdfogyatkozásonként más és más lehet. Fotó: Wikimedia Commons/Fred Espenak

A teljes holdfogyatkozást vérholdként is szokás emlegetni, mivel a földi atmoszféra fényszórása miatt a Hold még a Föld-árnyékban sem tűnik el teljesen, hanem a visszaverődő fénytől vörösesen dereng. A vöröses szín a Hold horizonthoz viszonyított helyzetéhez képest időnként valamivel erősebb vagy halványabb árnyalatú lehet, amit még a légkör aktuális pára- és portartalma is befolyásol. A vérholddal viszont nem összetévesztendő a becsapós nevű kék Hold. 

Az úgynevezett vérhold fotója. Fotó: Wikimedia Commons/Nestek 

A kék Hold ugyanis nem az égi kísérőnk színére, hanem arra a jelenségre vonatkozó kifejezés, amikor egy hónapon belül kétszer következik be a telihold. Részleges holdfogyatkozásról pedig akkor beszélünk, ha a Hold csak részben lép be a Föld árnyékának belső részébe, az úgynevezett umbrába. Ilyenkor a Föld sötétszürke árnyékot vet a holdfelszín egy részére.

2025. szeptember 7-én esete:

  • egész Magyarország területéről látható teljes holdfogyatkozás lesz,
  • ami az évtized leghosszabb teljes takarású (totalitású) fogyatkozása,
  • és a kelő Hold már majdnem a teljes takarás fázisában fog állni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

