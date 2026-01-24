Az emberrablók dühbe gurultak + videó

Ukrajnában továbbra sem állt le a mozgósítás, az egyenruhások pedig továbbra is előszeretettel alkalmaznak erőszakot. Az emberrablók ezúttal azonban nem tudtak „csendben” dolgozni, miután az akciójukat több járművezető is látta, akik igyekeztek felhívni a figyelmet a jogsértő eljárásra – írja az Origo.

Az emberrablók egyre több esetben kerülnek összetűzésbe a civilekkel

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó kezdetén jól láthatóan egy fiatal férfit bántalmaznak a tisztek, az egyikük pedig többször is hasba rúgja az áldozatot. Néhány másodperccel később azonban már hangos dudálás hallatszik.

A felvételt egy autós rögzítette, aki szintén megállt az emberrablók mellett. A két tiszt, érzékelve a hangzavart és a kamerákat, végül abbahagyták a férfi bántalmazását, de még előtte elküldték melegebb éghajlatra a felvétel rögzítőjét és a kisbusz vezetőjét is, aki a dudálással felhívta a figyelmet az incidensre.