Ukrajnakényszersorozásemberrabló

Az emberrablók dühbe gurultak + videó

Ukrajnában továbbra is mindennaposak az erőszakos mozgósítások, azonban a lakosság egyre feszültebb. Az emberrablók ezúttal is egy fiatal férfit bántalmaztak, azonban az autósok felhívták a figyelmet az erőszakra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 19:29
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában továbbra sem állt le a mozgósítás, az egyenruhások pedig továbbra is előszeretettel alkalmaznak erőszakot. Az emberrablók ezúttal azonban nem tudtak „csendben” dolgozni, miután az akciójukat több járművezető is látta, akik igyekeztek felhívni a figyelmet a jogsértő eljárásra – írja az Origo. 

Az emberrablók egyre több esetben kerülnek összetűzésbe a civilekkel
Az emberrablók egyre több esetben kerülnek összetűzésbe a civilekkel 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó kezdetén jól láthatóan egy fiatal férfit bántalmaznak a tisztek, az egyikük pedig többször is hasba rúgja az áldozatot. Néhány másodperccel később azonban már hangos dudálás hallatszik. 

A felvételt egy autós rögzítette, aki szintén megállt az emberrablók mellett. A két tiszt, érzékelve a hangzavart és a kamerákat, végül abbahagyták a férfi bántalmazását, de még előtte elküldték melegebb éghajlatra a felvétel rögzítőjét és a kisbusz vezetőjét is, aki a dudálással felhívta a figyelmet az incidensre. 

Nem ez volt azonban az első eset, amikor a civilek kiálltak az emberrablók ellen. Az ukrán társadalom érezhetően egyre feszültebb a jogellenes intézkedések miatt, ez pedig már számtalan konfrontációt idézett elő. Habár papíron a tiszteknek kötelező lenne a testkamera használata, azonban ezt láthatólag senki nem kéri tőlük számon. 

Kaptak ugyanakkor kényszerítő eszközöket, amit nem is félnek bevetni azok ellen a civilek ellen, aki megpróbálják őket akadályozni. 

 

Nem is olyan régen egy felvétel tanúsága szerint például paprikaspray-t vetettek be egy nő ellen, aki éppen azt próbálta meg rögzíteni, ahogy egy már a földön fekvő férfit sokkolnak. Amikor az egyik tiszt észrevette, hogy rögzítik az eseményeket, a nő felé indult és lefújta a spray-vel. A téli hónapokban egyébként érezhetően felbátorodtak az emberrablók, akik most már maszkot is viselnek, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné téve az azonosításukat. 

Borítókép: A TCK munkatársai igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu