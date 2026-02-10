Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Kedves „baloldali” tiszás honfitársak! Abszolút nem zavar titeket, hogy kedvenc pártotok adószakértője, bizonyos Kármán András (akit a progresszív adózást kifecsegő Dálnoki Áron helyére szedett össze Tisza-vezér úr) máris meghirdette a különadók (bank- és multiadó) eltörlését? Érdemes lenne elmerengenetek, hogy ez a ti érdeketeket, az ország érdekét szolgálja-e, vagy valaki másét? Mondjuk a bankokét.

Azt például tudtátok, hogy Kármán András ugyan 2025-ben kiszállt az Erste Bankból, amelyben egy évtizedig vezető tisztségeket töltött be, ám a lapunk által – a pénzintézet nyilvános javadalmazási kimutatása alapján – készített összegzés szerint akár 400-450 milliós Erste-részvényvagyonnal rendelkezhet. Tudniillik a fizetésének és bónuszának egy tekintélyes részét ilyen formában kapta, illetve kapja még az elkövetkező három-öt évben, fantomrészvények formájában. Vagyis Kármánnak eminens érdeke, hogy a bank részvényárfolyama növekedjen, ezáltal az ő vagyonkája hízzon. S mivel is serkenthetné az árfolyam emelkedését, mint a bankadó sztornírozásával?

Hogy bankadó híján miből futná a jelenlegi jóléti intézkedésekre, arra értelmes, komolyan vehető válasz természetesen nincs. Hacsak a „Hazudik a tévé!” vagy a „Forduljon a presskukachoz!” típusú csasztuskákat nem tekintjük értelmesnek meg komolynak.

Szóval bankadó nélkül (de fölteszem: amúgy is) menne a levesbe a rezsicsökkentés, hiszen az úgyis csak „humbug”. Meg a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj. Pedig a magyar emberek sokaságának áldás. Na és? Miért tipródna ezen Kármán részvénytulajdonos? Ő bankár, nem Teréz anya! Ráadásul a Tiszát infúzión és pórázon tartó Brüsszel a bankadó meg a rezsicsökkentés kivezetését követeli régóta. Ergo: két legyet üthetnének egy csapásra.

Kedves baloldali tiszások! Ha valóban baloldaliak vagytok, miért akartok egy olyan kormányt a nyakatokba, amely a bankok profitjáért és Brüsszel kegyeiért melózik, nem értetek?

Vagy miért lenne jó nektek, amit a Tisza másik egobajnoka, a „magyar Jockey Ewing” hirdetett meg: az orosz energiáról való leválás? A rezsicsökkentésnek azzal végképp „game over” lenne, az olcsó benzinnek dettó – Kapitány Pista exmunkahelye, a Shell viszont irgalmatlant kaszálna. S talán maga Kapitány is, amennyiben akad Shell-részvénye. Pepitában ugyanez Orbán Anita is. Mindannyian azoknak a multiknak az érdekében lobbiznak, amelyektől érkeztek. S mindegyik mögött ott figyel a BlackRock meg a Vanguard, ahogyan arra a tényleg baloldali Schiffer András fölhívta a figyelmet.