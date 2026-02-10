idezojelek
Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

Pilhál Tamás
Tisza bankadó rezsicsökkentés 2026. 02. 10.
Kedves „baloldali” tiszás honfitársak! Abszolút nem zavar titeket, hogy kedvenc pártotok adószakértője, bizonyos Kármán András (akit a progresszív adózást kifecsegő Dálnoki Áron helyére szedett össze Tisza-vezér úr) máris meghirdette a különadók (bank- és multiadó) eltörlését? Érdemes lenne elmerengenetek, hogy ez a ti érdeketeket, az ország érdekét szolgálja-e, vagy valaki másét? Mondjuk a bankokét.

Azt például tudtátok, hogy Kármán András ugyan 2025-ben kiszállt az Erste Bankból, amelyben egy évtizedig vezető tisztségeket töltött be, ám a lapunk által – a pénzintézet nyilvános javadalmazási kimutatása alapján – készített összegzés szerint akár 400-450 milliós Erste-részvényvagyonnal rendelkezhet. Tudniillik a fizetésének és bónuszának egy tekintélyes részét ilyen formában kapta, illetve kapja még az elkövetkező három-öt évben, fantomrészvények formájában. Vagyis Kármánnak eminens érdeke, hogy a bank részvényárfolyama növekedjen, ezáltal az ő vagyonkája hízzon. S mivel is serkenthetné az árfolyam emelkedését, mint a bankadó sztornírozásával?

Hogy bankadó híján miből futná a jelenlegi jóléti intézkedésekre, arra értelmes, komolyan vehető válasz természetesen nincs. Hacsak a „Hazudik a tévé!” vagy a „Forduljon a presskukachoz!” típusú csasztuskákat nem tekintjük értelmesnek meg komolynak.

Szóval bankadó nélkül (de fölteszem: amúgy is) menne a levesbe a rezsicsökkentés, hiszen az úgyis csak „humbug”. Meg a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj. Pedig a magyar emberek sokaságának áldás. Na és? Miért tipródna ezen Kármán részvénytulajdonos? Ő bankár, nem Teréz anya! Ráadásul a Tiszát infúzión és pórázon tartó Brüsszel a bankadó meg a rezsicsökkentés kivezetését követeli régóta. Ergo: két legyet üthetnének egy csapásra.

Kedves baloldali tiszások! Ha valóban baloldaliak vagytok, miért akartok egy olyan kormányt a nyakatokba, amely a bankok profitjáért és Brüsszel kegyeiért melózik, nem értetek

Vagy miért lenne jó nektek, amit a Tisza másik egobajnoka, a „magyar Jockey Ewing” hirdetett meg: az orosz energiáról való leválás? A rezsicsökkentésnek azzal végképp „game over” lenne, az olcsó benzinnek dettó – Kapitány Pista exmunkahelye, a Shell viszont irgalmatlant kaszálna. S talán maga Kapitány is, amennyiben akad Shell-részvénye. Pepitában ugyanez Orbán Anita is. Mindannyian azoknak a multiknak az érdekében lobbiznak, amelyektől érkeztek. S mindegyik mögött ott figyel a BlackRock meg a Vanguard, ahogyan arra a tényleg baloldali Schiffer András fölhívta a figyelmet.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak az ego, a személyes haszon meg a bosszúvágy: ez lebeg a Tiszába pottyantott kijáróemberek szeme előtt. Magyar Péter bosszúért liheg, amiért anno nem lehetett miniszter. Plusz be akarja bizonyítani az évekig (minimum lelkileg) bántalmazott és terrorizált és lehallgatott exfeleségének, hogy képes magának állást szerezni (még ha bejárni derogál is neki). A másik szintén fideszes volt, ám miután nem lett övé az Operaház, megsértődött. A harmadik, a viszkető tenyerű azért lett zabos, mert leváltották a vezérkar éléről, miután a NATO-ülésen az ukrán nácik jelszavával köszönt. Azóta ámokfut, stukkerrel a zsebében.

Csupa sértett, kisszerű, pitiáner, önző alak. Csak magukra, a bosszújukra meg a részvényeikre gondolnak. Erről szól ez a 26 fős piramisjáték. Csupán egyvalakiket nem képviselnek ezek a hölgyek és urak: a magyarokat.

Borítókép: Kármán András (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

