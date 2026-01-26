pénzügyi tudatosságK&H Ifjúsági Indextakarékosság

Kiderült, ennyi megtakarítása van a magyar fiataloknak

Egy felmérés szerint vegyes mintázatot mutat a fiatalok megtakarítási magatartása: 55 százalékuk rendelkezik tartalékkal, a többi 45 százaléknak viszont jelenleg nincs félretett pénze. A megtakarításhoz való hozzáállást jól mutatja, hogy 24 százalékuk egyáltalán nem tesz félre, 28 százalékuk pedig rendszertelenül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:14
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Több mint tíz éve nem rendelkeztek ilyen magas összegű megtakarítással a huszonévesek, mint napjainkban, beleszámítva azokat is, akiknek nincs megtakarítása – derült ki a K&H ifjúsági indexéből, amelyből számos további érdekesség derül ki a fiatalok megtakarítási szokásairól.

megtakarítás
A megkérdezett 19–29 évesek 34 százalékának rendszeresen nő a megtakarítása: a hónap elején rendszeresen tesznek félre  (Fotó: Getty Images)

A K&H ifjúsági index a 19–29 éves fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait vizsgálja többek között a lakhatással, munkával, előrelépési lehetőségekkel, oktatással, egészséggel, családdal kapcsolatban. A most publikált felmérés szerint a fiatalok táborát kettős megtakarítási attitűd jellemzi. 

A múlt év utolsó negyedévében a legnagyobb csoportot azok adták, akik a hónap elején rendszeresen tesznek félre: a megkérdezett 19–29 évesek 34 százalékára jellemző. 

Emellett 14 százalék a hónap végén megmaradó összeget teszi el rendszeresen, míg 12 százalék úgy gondolja, hogy rendszeresen takarít meg, de nem havi ritmusban. A megtakarítás inkább eseti jelleggel jelenik meg azoknál, akik csak akkor tudnak félretenni, ha nagyobb összeghez jutnak: így válaszolt a fiatalok 16 százaléka. Az érem másik oldala, hogy 24 százalék semmilyen formában nem takarít meg.

Ennyi az átlagos megtakarítás 

A megtakarítások meglétét vizsgálva a felmérés szerint 

a fiatalok 55 százaléka rendelkezik megtakarítással, 45 százalék pedig nem. Ez az arány minimális változást jelent a 2025 harmadik negyedévében mért 53, illetve a 2023-as 56 százalékhoz képest.

 Ugyanakkor a nagyon magas inflációs környezetben eltelt 2023-as év végén mért alig több mint ötvenszázalékos arányhoz viszonyítva szignifikáns javulást mutatnak a számok. 

  • A megtakarítással rendelkezőkön belül 24 százalék használ banki megtakarítási terméket, 
  • míg 31 százalék úgy jelezte, hogy nem banki formában takarít meg, de van félretett pénze. 
  • A korosztály tagjai átlagosan 807 ezer forintos megtakarítással rendelkeznek, ebbe azok is beletartoznak, akiknek nincs félretett pénze. A K&H ifjúsági indexe ilyen magas összeget ez idáig nem mutatott, rekordnak számít a 807 ezer forintos megtakarítás. Amennyiben csak a megtakarításokkal rendelkezők átlagát tekintjük, 1,465 millió forintos összeget kapunk. 

A megtakarítással rendelkező fiatalok körében a félretett pénzhez kapcsolódó tervek ugyanakkor továbbra is erősen jelen vannak: a leggyakrabban említett célok között van az utazás és a lakásvásárlás. Sokan a megtakarítást általános pénzügyi tartalékként kezelik. A felmérés összképe alapján a fiatalok egy jelentős részénél már megvan a megtakarítás szándéka és gyakorlata, de a „kimaradók” aránya továbbra is magas, ami különösen fontossá teszi a pénzügyi tudatosság és a rendszeres megtakarítás ösztönzését.

