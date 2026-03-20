Magyar Pétertiszatisza pártrendszerváltó tagságválasztás

Besült Magyar Péter csodafegyvere

A Tisza Párt vezére több mint másfél éve hirdette meg a rendszerváltó tagság lehetőségét a szimpatizánsai számára. Magyar Péter akkor azt tűzte ki célul, hogy ötvenezer előfizetője legyen a programnak, azonban a választásokhoz közeledve ettől még mindig jelentősen elmaradnak.

Máté Patrik
2026. 03. 20. 5:20
A választásokhoz közeledve kijelenthető, hogy csúnyán elbukott a Tisza Párt rendszerváltó tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt alig több mint 41 ezer előfizetője van a programnak. Lapunk többször is foglalkozott a programmal, legutóbb januárban, amikor megírtuk, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezer előfizetőt.

20260315 Budapest Nemzeti Menet Tisza párt rendezvénye Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián MK
Elbukott Magyar Péter forradalminak szánt ötlete (Fotó: Máté Krisztián)

A Tisza vezére még 2024. júniusában az európai parlamenti választás kampány hajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben rengetegen távoztak. Jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a Tisza Párt környékéről. Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is.

 

Elszivárogtak a támogatók

Az első jelentős bukásra 2024. augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint. Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot. 

Majd 2025. nyarán megint több százan iratkoztak le az előfizetéses programból,

amikor kiderült, hogy a Tisza Párt illegálisan, titkon listázta támogatóit. 

Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.

 

Jól kaszál a híveiből Magyar Péter

A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelik a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. Egyébként még a gyenge érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni  alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. 

A Tisza Párt legutolsó pénzügyi beszámolója szerint tavaly szeptemberig magánszemélyektől 1, 975 milliárd forintot kalapoztak össze.

Magyar Péter pártjának a pénzügyei kapcsán meglehetősen furcsa, hogy míg korábban rendre háromhavonta közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
