Fradieurópa-ligaBraga

A 0-4 nagyon fáj, de a Fradi letette a névjegyét Európában

A vége nem lett szép, de az összkép egyáltalán nem sötét. A Fradi a portugál Braga ellen fejezte be szereplését az Európa-ligában. A portugáliai visszavágón elért 0-4 nem esett jól a magyar drukkereknek, miként a kiesés sem. Ugyanakkor az az út, amelyet a Fradi végigment, amilyen csapatok ellen győzött, az sem mindennapi.

Lantos Gábor
2026. 03. 20. 5:50
Humorosnak is szánhatta volna azt a mondatot a Fradi edzője, Robbie Keane, hogy már nem is emlékezik arra, hány csapat ellen kellett játszaniuk és milyen eredményt ért el. Tényleg elképesztő utazás volt ez, mindjárt felelevenítjük az állomásokat. Tény az is, hogy a Ferencváros óriási dolgokat csinált, nem sok hiányzott a negyeddöntőbe jutáshoz.

Fradi
Robbie Keane, a Fradi edzője Portugáliában – Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Fradi nagyszerű pillanatokat okozott

A történet még 2025-ben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indult, majd onnan került át a csapat az Európa-ligába. Nézzük az ellenfeleket és az állomásokat, az eredményeket.

Bajnokok Ligája:
selejtező, 2. forduló: Ferencváros–Noah (örmény) 2-1, 4-3
selejtező, 3. forduló: Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 0-0, 3-0
play off: Ferencváros–Qarabag (azeri) 3-2, 1-3
 

Európa-liga, alapszakasz:
Ferencváros–Plzen (cseh ) 1-1
Genk (belga)–Ferencváros 0-1
Salzburg (osztrák)–Ferencváros 2-3
Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3-1
Fenerbahce (török)–Ferencváros 1-1
Ferencváros–Rangers (skót) 2-1
Ferencváros–Panatinaikosz (görög) 1-1
Nottingham (angol)–Ferencváros 4-0

Rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért:
Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 2-0 és 1-2

Nyolcaddöntő:
Ferencváros–Braga (portugál) 2-0 és 0-4

A 18 lejátszott meccsből összesen négy mérkőzésen szenvedett vereséget a Fradi. Rengeteg koefficiens pontot szerzett és összességében a portugáliai 0-4 ellenére is sikeresen szerepelt. A Rapid Sport legújabb adásában ezt elemeztük.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

