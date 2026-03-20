A 0-4 nagyon fáj, de a Fradi letette a névjegyét Európában

Humorosnak is szánhatta volna azt a mondatot a Fradi edzője, Robbie Keane, hogy már nem is emlékezik arra, hány csapat ellen kellett játszaniuk és milyen eredményt ért el. Tényleg elképesztő utazás volt ez, mindjárt felelevenítjük az állomásokat. Tény az is, hogy a Ferencváros óriási dolgokat csinált, nem sok hiányzott a negyeddöntőbe jutáshoz.

Robbie Keane, a Fradi edzője Portugáliában – Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Fradi nagyszerű pillanatokat okozott

A történet még 2025-ben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indult, majd onnan került át a csapat az Európa-ligába. Nézzük az ellenfeleket és az állomásokat, az eredményeket.

Bajnokok Ligája:

selejtező, 2. forduló: Ferencváros–Noah (örmény) 2-1, 4-3

selejtező, 3. forduló: Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 0-0, 3-0

play off: Ferencváros–Qarabag (azeri) 3-2, 1-3



Európa-liga, alapszakasz:

Ferencváros–Plzen (cseh ) 1-1

Genk (belga)–Ferencváros 0-1

Salzburg (osztrák)–Ferencváros 2-3

Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3-1

Fenerbahce (török)–Ferencváros 1-1

Ferencváros–Rangers (skót) 2-1

Ferencváros–Panatinaikosz (görög) 1-1

Nottingham (angol)–Ferencváros 4-0



Rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért:

Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 2-0 és 1-2



Nyolcaddöntő:

Ferencváros–Braga (portugál) 2-0 és 0-4

A 18 lejátszott meccsből összesen négy mérkőzésen szenvedett vereséget a Fradi. Rengeteg koefficiens pontot szerzett és összességében a portugáliai 0-4 ellenére is sikeresen szerepelt. A Rapid Sport legújabb adásában ezt elemeztük.