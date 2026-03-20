Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

turizmusnyári szezonforgalomhúsvét

Húsvét: telt ház felé tartanak a szállodák – a későn foglalók hoppon maradhatnak

Megrohamozhatják a vendégek a hazai szállodákat az első tavaszi hosszú hétvégén, a legnépszerűbb helyeken már most szűkül a szabad kapacitás. A húsvét közeledtével a szakmai várakozások szerint telt ház közeli foglaltság alakulhat ki, miközben a későn ébredők könnyen lemaradhatnak a legkeresettebb úti célokról.

2026. 03. 20. 5:15
Igaz, pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre a hazai szállodák húsvéti telítettségéről, az ünnepi hétvégére azonban nagy valószínűséggel telt ház közeli foglaltság várható – mondta lapunk érdeklődésére Somlyai Zoltán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint az előző évek tapasztalatai alapján biztosra vehető, hogy az erős kereslet miatt a későn foglalók kiszorulhatnak a frekventált desztinációkból.

A húsvéti utaknál is egyre népszerűbbek az eldugottabb szállodák 
A trendek ugyanakkor azt mutatják, hogy 

a klasszikus „húsvéti hosszú hétvégés” családos wellness úti célok mellett egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, eldugottabb, kevésbé ismert helyszínek, szállodák iránt is.

Somlyai Zoltán szerint azoknak a szállodáknak amelyek eddig nem teltek meg, annak érdemes lehet valamilyen promóciót bevetnie, ha magas foglaltságot szeretnének. A vendégek összetételét illetően idén sem várható meglepetés: mivel ez az időszak egybeesik az iskolai szünettel, ezúttal is a családi utazások kerülnek előtérbe.

Húsvét után elrajtol a szezon

A szállodaszövetség elnökét a nyári szezon kilátásairól is megkérdeztük. Somlyai Zoltán úgy látja, egyelőre korai lenne konkrét előrejelzést adni, mivel az utóbbi évekhez hasonlóan továbbra is rövid a foglalási ablak: a vendégek jellemzően csak az utazás előtt nem sokkal kötik le a szállást. Emellett a lemondási feltételek is jelentősen befolyásolják, hogy mennyivel előre foglalnak.

Az árakat illetően elmondta: a 2024-es és 2025-ös évek áremelési trendje várhatóan folytatódik, így idén is körülbelül tízszázalékos drágulásra lehet számítani. 

Az árak ugyanakkor nem egységesek. Példaképpen Északkelet-Magyarország szállodáit említette, amelyek hagyományosan elmaradnak az ország más régióitól mind árak, mind foglaltság tekintetében.

Mint megtudtuk, a népszerűséget illetően továbbra is a Balaton viszi a nyári szezont, míg a fürdővárosok wellness szállodái elsősorban a hétvégéken teljesítenek erősen. Budapest egész évben vonzó úti cél marad a belföldi és a külföldi utazóknak egyaránt, igaz, a külföldiek aránya továbbra is szignifikánsan magas, a 2025-ös adat szerint a fővárosba látogatók 86,1 százaléka nem hazai vendég. 

A közhiedelemmel ellentétben a fővárosi hotelek sem feltétlenül telt házasak a nyári hónapokban. A minőségi turizmus fejlesztésére irányuló kormányzati célkitűzés helyes irány lehet, viszont ennek a stratégiáját fel kell építeni – véli a szállodaszövetség elnöke.

Ezzel növelhetik a forgalmat a szállodák

Úgy látja, továbbra is jelentős a nyomás az ágazaton a jövedelmezőség elérésével kapcsolatban. A piacon még mindig gyakori az úgynevezett pánikárazás, amikor az alacsony foglaltságot árcsökkentéssel próbálják ellensúlyozni, ám ez hosszú távon nem feltétlenül kifizetődő. Ugyanakkor érthető a gyakorlat, hiszen bár a szállásdíjakból kevesebb bevétel folyik be, a vendégek ilyenkor többet költhetnek a szállodák egyéb szolgáltatásaira.

Somlyai Zoltán ennek ellenére sokkal célravezetőbbnek tartja a szolgáltatások színvonalának emelését és bővítését, amely valódi versenyelőnyt jelenthet. Jó példák erre a tematikus rendezvények: a húsvéti vagy gyermekprogramok, bármelyik szezonban a wellness- és gasztronómiai események, például borvacsorák, amelyeket akár havi rendszerességgel is érdemes megszervezniük a hoteleknek célcsoportjuk megszólítása érdekében. 

Kiemelte: 

a belföldi turizmus egyik legfontosabb mozgatórugója továbbra is a Szép-kártya, amely jelentős támogatást nyújt az ágazatnak. 

Ezen felül az adott szálloda stratégiája és egyedi kínálata az, ami valódi versenyelőnyt biztosíthat.

Érzi-e a belföldi turizmus az iráni háború hatását?

A szállodaszövetség elnöke úgy véli, a közel-keleti konfliktus turisztikai hatása elsősorban az izraeli vendégek számának visszaesésében érhető tetten, valamint azoknál az utasoknál, akik az érintett országokban szálltak volna át, hogy Magyarországra jöjjenek. Amennyiben elhúzódna a háború, kell egy kis idő, amíg új útvonalakra helyeződik át ez a vendégkör. 

Ezen túlmenően nem valószínű, hogy a háború jelentős hatással lenne a magyar belföldi turizmusra. Azok, akik az Öböl menti országokba terveztek utazni, csak kis százalékban jelennek meg majd a magyar piacon.

Inkább más külföldi desztinációt választanak vagy elhalasztják az utazásukat – valószínűsíti a szakember.

Belföldön a fürdőhelyek, külföldön a nagy európai városok vonzzák a magyarokat húsvétkor

Megélénkült az utazási kedv a tavaszi szünetben, foglalási adatok alapján a belföldi utazásoknál ismét a fürdőhelyek kerültek az élre, de egyre több magyar indul külföldre is. Húsvétkor a repülőjegy-foglalások száma 47,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miközben a jegyek átlagára csökkent. Mutatjuk, melyik belföldi és külföldi városokat választották a magyarok húsvétkor és mennyiért kínálták a repülőjegyeket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

