Húsvét: telt ház felé tartanak a szállodák – a későn foglalók hoppon maradhatnak

Igaz, pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre a hazai szállodák húsvéti telítettségéről, az ünnepi hétvégére azonban nagy valószínűséggel telt ház közeli foglaltság várható – mondta lapunk érdeklődésére Somlyai Zoltán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint az előző évek tapasztalatai alapján biztosra vehető, hogy az erős kereslet miatt a későn foglalók kiszorulhatnak a frekventált desztinációkból.

A húsvéti utaknál is egyre népszerűbbek az eldugottabb szállodák

A trendek ugyanakkor azt mutatják, hogy

a klasszikus „húsvéti hosszú hétvégés” családos wellness úti célok mellett egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, eldugottabb, kevésbé ismert helyszínek, szállodák iránt is.

Somlyai Zoltán szerint azoknak a szállodáknak amelyek eddig nem teltek meg, annak érdemes lehet valamilyen promóciót bevetnie, ha magas foglaltságot szeretnének. A vendégek összetételét illetően idén sem várható meglepetés: mivel ez az időszak egybeesik az iskolai szünettel, ezúttal is a családi utazások kerülnek előtérbe.

Húsvét után elrajtol a szezon

A szállodaszövetség elnökét a nyári szezon kilátásairól is megkérdeztük. Somlyai Zoltán úgy látja, egyelőre korai lenne konkrét előrejelzést adni, mivel az utóbbi évekhez hasonlóan továbbra is rövid a foglalási ablak: a vendégek jellemzően csak az utazás előtt nem sokkal kötik le a szállást. Emellett a lemondási feltételek is jelentősen befolyásolják, hogy mennyivel előre foglalnak.

Az árakat illetően elmondta: a 2024-es és 2025-ös évek áremelési trendje várhatóan folytatódik, így idén is körülbelül tízszázalékos drágulásra lehet számítani.

Az árak ugyanakkor nem egységesek. Példaképpen Északkelet-Magyarország szállodáit említette, amelyek hagyományosan elmaradnak az ország más régióitól mind árak, mind foglaltság tekintetében.

Mint megtudtuk, a népszerűséget illetően továbbra is a Balaton viszi a nyári szezont, míg a fürdővárosok wellness szállodái elsősorban a hétvégéken teljesítenek erősen. Budapest egész évben vonzó úti cél marad a belföldi és a külföldi utazóknak egyaránt, igaz, a külföldiek aránya továbbra is szignifikánsan magas, a 2025-ös adat szerint a fővárosba látogatók 86,1 százaléka nem hazai vendég.