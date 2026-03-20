„Kitör a harmadik világháború” – mégis van, aki csak nevet

Óriási balhé, vagy egy szenegáli sportvezető szavait idézve világháború várható jövő héten az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) végrehajtói bizottságának ülésén, miután a héten bejelentették, hogy hiába nyert a pályán Szenegál Marokkó ellen a januári Afrikai Nemzetek Kupája-döntőben, Marokkónak jár az aranyérem. Afrikában nemcsak Szenegál képviselői háborodtak fel, Marokkó nyugodtabb lehet, hiszen nem veszíthet a balhéval.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 5:36
Fouzi Lekjaa, az Afrikai Labdarúgó-szövetség marokkói alelnöke most boldog lehet, Szenegál vezetői felháborodtak, miután elvették az ország válogatottjától az ANK-aranyat Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Amato
Januárban Szenegál hosszabbítás után 1-0-ra nyert a hazai pálya előnyét élvező Marokkó ellen az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, kedd este óta mégis Marokkó tekintheti magát Afrika bajnokának, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága 3-0-val az észak-afrikaiakat ítélte a finálé győztesének. Van olyan szenegáli, aki csak nevet az ítéleten, a nyugat-afrikai ország sportvezetői viszont komolyan veszik az ügyet, egyikük szerint a CAF jövő vasárnapi végrehajtói bizottsági ülésén „kitör a harmadik világháború”.

Sadio Mané kínjában mosolyog, Szenegál szerint a játékvezető, majd most az afrikai szövetség is a Brahim Díaz fémjelezte Marokkó mellé állt Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Szenegál már a torna alatt is jelzett rendezői hiányosságokat, amelyek velük szemben mind Marokkó malmára hajthatták a vizet, s a VAR-vizsgálat után megítélt, minimum megkérdőjelezhető büntető jelentette az utolsó cseppet a pohárban, utána vonultak le a csapatkapitány Sadio Mané kivételével a pályáról. A visszatérés után Brahim Díaz kihagyta a büntetőt, amivel Marokkó a pályán megnyerhette volna a finálét.

Korrupcióval vádolja az afrikai szövetséget Szenegál

A szenegáliak akciója sokaknak nem tetszett, Gianni Infantino FIFA-elnök is elfogadhatatlannak nevezte, hozzátéve, hogy ki kell vizsgálni az esetet. Arra azonban nem sokan számítottak, hogy az Afrikai Nemzetek Kupája végeredményét is megváltoztatják a zöld asztalnál.

Úgy érezzük, hogy a döntés nem a szabályok betartásával született, hanem egy utasítás végrehajtása volt

– vádolta nem is burkoltan korrupcióval a CAS testületét a szenegáli futballszövetség főtitkára, Abdoulaye Seydou Sow. 

Bár a fellebbviteli bizottság hivatalosan független a CAF-tól, érdemes megjegyezni, hogy az afrikai szövetség első számú alelnöke a marokkói szövetség első embere, Fouzi Lekjaa, ellenben szenegáli sportvezető nem tagja a CAF-elnökségnek.

Szenegál a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul. A CAS döntése akkor fél évet is várathat magára, azt a marokkóiak és a CAF is jelezte, hogy további küzdelem nélkül elfogadják, ha megfordítanák a mostani ítéletet.

Marokkó játékosai hiába várhatják az aranyérmeket

A szenegáli futballisták közül viszont többen jelezték: bármi is történik, nem adják vissza a pályán megszerzett aranyérmüket. Pathé Ciss, a Rayo Vallecano középpályása kinevette a döntést a közösségi médiában.

„Adhatnak még három gólt a síró-pityogóknak” – üzente Ciss, majd rengeteg szenegáli zászló közé írva világossá tette, szerinte melyik ország Afrika bajnoka.

Idrissa Gueye, az Everton játékosa pedig arra mutatott rá: a döntő utáni ünneplés élményét már senki sem veheti el tőlük. Hozzátehetjük: ugyanez fordított előjellel Marokkó esetében is igaz.

Nemcsak Szenegál, Afrika is felháborodott

Bárhogy is dönt a CAS, a huzavona semmiképpen sem vet jó fényt az afrikai futballra.

– Úgy tűnik, hogy Marokkót leszámítva egész Afrika felháborodott, mert megint úgy tűnik, hogy az Afrikai Labdarúgó-szövetség megalázta a sportágat. Sajnos szokássá váltak a hasonló döntések, amelyeket aztán a CAS visszafordít, ami az egészet nagyon amatőrnek mutatja be – kommentálta a döntést az észak-afrikai futball szakírója, Maher Mezahi, felidézve a 2010-es balhét, amikor Togót eltiltották a következő ANK-tól, amiért az ország válogatottja a buszát ért fegyveres támadás miatt visszalépett a tornától.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

