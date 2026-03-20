„Kitör a harmadik világháború” – mégis van, aki csak nevet

Januárban Szenegál hosszabbítás után 1-0-ra nyert a hazai pálya előnyét élvező Marokkó ellen az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, kedd este óta mégis Marokkó tekintheti magát Afrika bajnokának, miután az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága 3-0-val az észak-afrikaiakat ítélte a finálé győztesének. Van olyan szenegáli, aki csak nevet az ítéleten, a nyugat-afrikai ország sportvezetői viszont komolyan veszik az ügyet, egyikük szerint a CAF jövő vasárnapi végrehajtói bizottsági ülésén „kitör a harmadik világháború”.

Sadio Mané kínjában mosolyog, Szenegál szerint a játékvezető, majd most az afrikai szövetség is a Brahim Díaz fémjelezte Marokkó mellé állt Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Szenegál már a torna alatt is jelzett rendezői hiányosságokat, amelyek velük szemben mind Marokkó malmára hajthatták a vizet, s a VAR-vizsgálat után megítélt, minimum megkérdőjelezhető büntető jelentette az utolsó cseppet a pohárban, utána vonultak le a csapatkapitány Sadio Mané kivételével a pályáról. A visszatérés után Brahim Díaz kihagyta a büntetőt, amivel Marokkó a pályán megnyerhette volna a finálét.

Korrupcióval vádolja az afrikai szövetséget Szenegál

A szenegáliak akciója sokaknak nem tetszett, Gianni Infantino FIFA-elnök is elfogadhatatlannak nevezte, hozzátéve, hogy ki kell vizsgálni az esetet. Arra azonban nem sokan számítottak, hogy az Afrikai Nemzetek Kupája végeredményét is megváltoztatják a zöld asztalnál.

Úgy érezzük, hogy a döntés nem a szabályok betartásával született, hanem egy utasítás végrehajtása volt

– vádolta nem is burkoltan korrupcióval a CAS testületét a szenegáli futballszövetség főtitkára, Abdoulaye Seydou Sow.

Bár a fellebbviteli bizottság hivatalosan független a CAF-tól, érdemes megjegyezni, hogy az afrikai szövetség első számú alelnöke a marokkói szövetség első embere, Fouzi Lekjaa, ellenben szenegáli sportvezető nem tagja a CAF-elnökségnek.

Szenegál a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul. A CAS döntése akkor fél évet is várathat magára, azt a marokkóiak és a CAF is jelezte, hogy további küzdelem nélkül elfogadják, ha megfordítanák a mostani ítéletet.

Marokkó játékosai hiába várhatják az aranyérmeket

A szenegáli futballisták közül viszont többen jelezték: bármi is történik, nem adják vissza a pályán megszerzett aranyérmüket. Pathé Ciss, a Rayo Vallecano középpályása kinevette a döntést a közösségi médiában.