háborúukrajnaorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 20.

Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit. Robbanás rázta meg Harkivot, Zelenszkij szerint újabb amerikai-ukrán tárgyalás jön.

Munkatársunktól
2026. 03. 20. 6:01
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy egy ukrán tárgyalócsoport az Egyesült Államokba utazik, ahol szombatra tervezik az amerikai képviselőkkel való találkozót. A tervezett egyeztetésre hetek óta tartó bizonytalan tárgyalások után kerül sor, a tisztviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktus elterelte a politikai figyelmet és az erőforrásokat Ukrajnáról. Eközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
  • Zelenszkij bejelentette, hogy az ukrán tárgyalócsoport az Egyesült Államokba utazik a hétvégére tervezett találkozóra.
  • Ukrán légicsapás érte a Krímben megszállt orosz légvédelmi gyárat
  • Megnőtt az orosz veszteség Kijev szerint: az ukrán parancsnok azt állítja, hogy drónok több száz katonát öltek meg
  • Ukrajna egyre közelebb kerül a költségvetés csődjéhez, mivel nem kapta meg az ország a hadikölcsönt

Robbanás rázta meg Harkivot – jelentette egy ukrán televíziós csatorna. Az ukrán Digitális Átalakításért Felelős Minisztérium online térképe szerint a Harkiv régió egyes járásaiban megszólaltak a szirénák.

Folyamatos a kapcsolat Magyar Péter és Zelenszkij között

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter 2024-ben Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál fotózták. Látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra, annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetével is folytathatott egyeztetéseket.

A 2026-os müncheni biztonsági konferencián nem erősítették meg, hogy az ukrán elnök és a Tisza vezetője találkoztak volna, ugyanakkor nem cáfolták, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu