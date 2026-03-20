Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 20.

Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy egy ukrán tárgyalócsoport az Egyesült Államokba utazik, ahol szombatra tervezik az amerikai képviselőkkel való találkozót. A tervezett egyeztetésre hetek óta tartó bizonytalan tárgyalások után kerül sor, a tisztviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktus elterelte a politikai figyelmet és az erőforrásokat Ukrajnáról. Eközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában

Zelenszkij bejelentette, hogy az ukrán tárgyalócsoport az Egyesült Államokba utazik a hétvégére tervezett találkozóra.

Ukrán légicsapás érte a Krímben megszállt orosz légvédelmi gyárat

Megnőtt az orosz veszteség Kijev szerint: az ukrán parancsnok azt állítja, hogy drónok több száz katonát öltek meg

Ukrajna egyre közelebb kerül a költségvetés csődjéhez, mivel nem kapta meg az ország a hadikölcsönt

Robbanás rázta meg Harkivot – jelentette egy ukrán televíziós csatorna. Az ukrán Digitális Átalakításért Felelős Minisztérium online térképe szerint a Harkiv régió egyes járásaiban megszólaltak a szirénák.

Folyamatos a kapcsolat Magyar Péter és Zelenszkij között

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter 2024-ben Kijevben járt, ahol az ukrán hősök emlékfalánál fotózták. Látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra, annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetével is folytathatott egyeztetéseket.

A 2026-os müncheni biztonsági konferencián nem erősítették meg, hogy az ukrán elnök és a Tisza vezetője találkoztak volna, ugyanakkor nem cáfolták, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott.