Fazekas Csilla: Otthonosabbá kell tenni a nagyvárosi életet

A megfizethető lakhatás, a közlekedés kiszámíthatósága és a közterületek állapota jelenti a legnagyobb kihívást Budapest belső kerületeiben – mondta lapunknak Fazekas Csilla, a Fidesz–KDNP jelöltje a Budapest 01. egyéni választókerületben. Az I. kerület alpolgármestere szerint a cél az, hogy a belváros ne ürüljön ki, hanem otthonos és hosszú távon is fenntartható maradjon az itt élők számára.

Gábor Márton
2026. 03. 20. 5:30
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Budapest szívének frekventált elhelyezkedése egyszerre áldás és komoly kihívás is – mondta el lapunknak Fazekas Csilla. Kiemelte, a turizmus és a gazdasági pezsgés önmagában pozitív, ugyanakkor jelentős teher is a helyi közösségeknek.

A nyugodt élet alapfeltétele, hogy kiszámítható legyen a lakhatás, a közlekedés, és tiszták, rendezettek legyenek a közterületek. Ezekben ma komoly problémákkal szembesülünk a belvárosban

– jelentette ki a kormánypártok jelöltje. Elárulta, a választókerületében a lakhatási válság az egyik legsúlyosabb kérdés. Fazekas Csilla szerint az üresen álló, illetve turisztikai vagy irodai célra hasznosított ingatlanok jelentősen hozzájárulnak az árak emelkedéséhez.

Egyre nehezebb a fiataloknak és az alacsonyabb jövedelműeknek a belvárosban maradni. Ez hosszabb távon azzal jár, hogy elöregednek a kerületek, és megszakad a generációk közötti folytonosság, hiszen a gyerekek és unokák már nem tudnak itt maradni vagy visszaköltözni

– tette hozzá a politikus, aki külön kiemelte a rövid távú lakáskiadás problémáját is, ugyanis az Airbnb-jelenség sok esetben kiszorítja a lakhatási funkciókat, és megnehezíti a lakóközösségek mindennapjait. A jelenleg az I. kerület alpolgármestereként tevékenykedő Fazekas Csilla hangsúlyozta, helyi szinten már több eszközzel próbálnak reagálni a problémákra. 

Az I. kerületben például az építményadóval ösztönözzük a tulajdonosokat arra, hogy ne üresen tartsák, hanem használják vagy adják ki hosszú távra a lakásaikat. Emellett fontosak az olyan szabályozási lépések is, mint a közösségi szálláshelyek korlátozása vagy a lakóvédelmi utcák és zónák kialakítása

– emelte ki a politikus. Hozzátette, a turizmus nemcsak a lakhatásra, de a városi funkciók átalakulására is hatással van. – Sokszor azt látjuk, hogy az üzletek és szolgáltatások elsősorban a turistákat szolgálják ki, nem a helyieket. Ezen önkormányzati eszközökkel lehet változtatni, például pályázatokkal vagy védett üzletek kijelölésével – jegyezte meg. A közlekedési helyzet szintén visszatérő panasz a polgárok részéről.

A dugók, a zaj- és légszennyezés mindennapos problémák. Fontos lenne, hogy kiszámítható és biztonságos legyen a közlekedés mindenki számára – legyen szó gyalogosokról, kerékpárosokról vagy autósokról, akik parkolni is szeretnének

– emelte ki Fazekas. A történelmi belvárosi épületállomány állapota kapcsán rámutatott:

nagyon szép lakásokban élnek a belső kerületekben, de ezek energetikai hatékonysága sokszor elmarad a mai elvárásoktól. Szükség lenne célzott programokra, például fűtéskorszerűsítésre vagy nyílászárócserére, hogy fenntarthatóbbá váljanak ezek az épületek.

A közterületek állapota és a köztisztaság szintén kulcskérdés.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a fővárosi fenntartású területek rendezetlenek, gazosak, szemetesek. Ez jelentősen rontja az életminőséget

– mondta. Hozzátette: a közösségi együttélés szabályainak betartása is fontos, beleértve a felelős állattartást is, ugyanis a kutyapiszok kérdése például régóta visszatérő konfliktusforrás.

A belső kerületek elnéptelenedésének megállítására komplex válaszokat tart szükségesnek.

Nem elég szabályozni, vonzóvá is kell tenni a várost az itt élők számára. Ezért indítunk családbarát programokat, bővítjük a bölcsődei férőhelyeket, szolgáltatásokat és támogatásokat, fejlesztjük a közterületeket és a zöldfelületeket is

– jelentette ki a kormánypártok jelöltje. Mint mondta, a cél az, hogy ne csak maradjanak, hanem vissza is költözzenek az emberek a belvárosba. Arra a kérdésre, mi lenne az az egy ügy, amelyet kiemelten képviselne, így válaszolt:

Azt szeretném, hogy minél otthonosabb legyen az élet a nagyvárosban. Ennek alapfeltétele, hogy megállítsuk a kiürülést, és valódi közösségeket tartsunk meg.

Fazekas Csilla hangsúlyozta, hogy alpolgármesteri tapasztalatait országos szinten is kamatoztatná, ugyanis sok probléma túlmutat a kerületeken – ilyen az Airbnb szabályozása, a nagyobb infrastrukturális fejlesztések vagy a közterületek fenntartása.

Sokszor azt látjuk, hogy a fővárosi kezelésben lévő területek nincsenek megfelelő állapotban. Felmerül, hogy bizonyos feladatok a kerületekhez kerülhetnének, ahol jobban ismerik a helyi igényeket

– tette hozzá a politikus. Fazekas Csilla elmondása szerint ugyanakkor a kampány során a lakossági visszajelzések között egyre gyakrabban jelennek meg országos és nemzetközi kérdések is.

Sokan kérdezik, kell-e tartanunk a háborútól, mi lesz az energiaárakkal, és hogyan őrizhető meg Magyarország biztonsága. Ez a bizonytalanság erősen foglalkoztatja az embereket

– emelte ki a politikus, aki a bizonytalan szavazók megszólításáról szólva úgy fogalmazott: 

a választókerületben az elmúlt években sokan hiányolták a valódi képviseletet. Én ezen szeretnék változtatni: jelen lenni, meghallgatni az embereket, és megoldásokat keresni a problémáikra.

Fazekas Csilla szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e egyensúlyt teremteni a turizmus, a gazdasági fejlődés és a helyi közösségek érdekei között.

Az a cél, hogy Budapest ne csak látványos, hanem otthonos város is legyen – elsősorban azok számára, akik itt is élnek nap mint nap

– zárta a beszélgetést a kormánypártok jelöltje. 

Borítókép: Fazekas Csilla Budavár alpolgármestere, 1. számú választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltje (Fotó: Ladóczki Balázs MW)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu