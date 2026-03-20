Fazekas Csilla: Otthonosabbá kell tenni a nagyvárosi életet

– Budapest szívének frekventált elhelyezkedése egyszerre áldás és komoly kihívás is – mondta el lapunknak Fazekas Csilla. Kiemelte, a turizmus és a gazdasági pezsgés önmagában pozitív, ugyanakkor jelentős teher is a helyi közösségeknek.

A nyugodt élet alapfeltétele, hogy kiszámítható legyen a lakhatás, a közlekedés, és tiszták, rendezettek legyenek a közterületek. Ezekben ma komoly problémákkal szembesülünk a belvárosban

– jelentette ki a kormánypártok jelöltje. Elárulta, a választókerületében a lakhatási válság az egyik legsúlyosabb kérdés. Fazekas Csilla szerint az üresen álló, illetve turisztikai vagy irodai célra hasznosított ingatlanok jelentősen hozzájárulnak az árak emelkedéséhez.

Egyre nehezebb a fiataloknak és az alacsonyabb jövedelműeknek a belvárosban maradni. Ez hosszabb távon azzal jár, hogy elöregednek a kerületek, és megszakad a generációk közötti folytonosság, hiszen a gyerekek és unokák már nem tudnak itt maradni vagy visszaköltözni

– tette hozzá a politikus, aki külön kiemelte a rövid távú lakáskiadás problémáját is, ugyanis az Airbnb-jelenség sok esetben kiszorítja a lakhatási funkciókat, és megnehezíti a lakóközösségek mindennapjait. A jelenleg az I. kerület alpolgármestereként tevékenykedő Fazekas Csilla hangsúlyozta, helyi szinten már több eszközzel próbálnak reagálni a problémákra.

Az I. kerületben például az építményadóval ösztönözzük a tulajdonosokat arra, hogy ne üresen tartsák, hanem használják vagy adják ki hosszú távra a lakásaikat. Emellett fontosak az olyan szabályozási lépések is, mint a közösségi szálláshelyek korlátozása vagy a lakóvédelmi utcák és zónák kialakítása

– emelte ki a politikus. Hozzátette, a turizmus nemcsak a lakhatásra, de a városi funkciók átalakulására is hatással van. – Sokszor azt látjuk, hogy az üzletek és szolgáltatások elsősorban a turistákat szolgálják ki, nem a helyieket. Ezen önkormányzati eszközökkel lehet változtatni, például pályázatokkal vagy védett üzletek kijelölésével – jegyezte meg. A közlekedési helyzet szintén visszatérő panasz a polgárok részéről.

A dugók, a zaj- és légszennyezés mindennapos problémák. Fontos lenne, hogy kiszámítható és biztonságos legyen a közlekedés mindenki számára – legyen szó gyalogosokról, kerékpárosokról vagy autósokról, akik parkolni is szeretnének

– emelte ki Fazekas. A történelmi belvárosi épületállomány állapota kapcsán rámutatott:

nagyon szép lakásokban élnek a belső kerületekben, de ezek energetikai hatékonysága sokszor elmarad a mai elvárásoktól. Szükség lenne célzott programokra, például fűtéskorszerűsítésre vagy nyílászárócserére, hogy fenntarthatóbbá váljanak ezek az épületek.

A közterületek állapota és a köztisztaság szintén kulcskérdés.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a fővárosi fenntartású területek rendezetlenek, gazosak, szemetesek. Ez jelentősen rontja az életminőséget

– mondta. Hozzátette: a közösségi együttélés szabályainak betartása is fontos, beleértve a felelős állattartást is, ugyanis a kutyapiszok kérdése például régóta visszatérő konfliktusforrás.