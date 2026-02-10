Serena Williams ködösít, pedig a doppingügynökség adatbázisa egyértelmű

A Női Teniszszövetség (WTA) a BBC Sportnak elmondta, a korábban visszavonult játékosok visszahelyezhetők az aktív játékosok közé, és visszatérhetnek a szövetség által jóváhagyott versenyekre, igaz, ennek az a feltétele, hogy a visszatérés napja előtt legalább hat hónapig elérhetővé tegyék magukat versenyen kívüli doppingteszteket végző ellenőrök számára. Nos, fantasztikus hír a sportág rajongóinak, hogy Serena Williams a fentieknek eleget téve február 22-én visszatérhet a teniszpályára, ugyanis a neve ott van az ITIA visszaállítási listáján. Hogy mikor láthatjuk újra egy tornán indulni Serenát, azt nem tudni, ugyanis az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok egyéb módon nem jelentette be hivatalos visszatérését, miután a 2022-es US Openen befejezte pályafutását.

Serena Williams nemcsak az esetleges visszatérésével, hanem a Super Bowl legvitatottabb reklámjával is a média figyelmének középpontjába került Fotó: Marca.com

Serena Williams furcsa nyilatkozatai a visszatérésről

A 44 éves amerikai sosem szerette a visszavonulás szót, ehelyett azt mondta, amikor 2022-ben New Yorkban lejátszotta eddigi utolsó meccsét, hogy „eltávolodott” a sporttól. Azonban hiába terel, decemberben az ITIA megerősítette, miszerint a fiatalabbik Williams testvér ismét felkerült a doppingtesztre regisztrált játékosok listájára, ami roppant árulkodó. Így már minden napról, óráról órára tudatnia kell a doppingellenőrökkel, hogy éppen hol tartózkodik.

A megjelent szenzáció után pár órával Serean Williams a közösségi oldalán azt írta:

NEM jövök vissza. Ez a hír őrület.

Majd ezt követően a Today Show-val már közölte, nem tudja, mit hoz a jövő, majd meglátja, mi történik. Hozzátette, ez egy lehetséges forgatókönyv, és hozzátette, arról nem hajlandó beszélni, részt vett-e az elmúlt hat hónapban doppingteszten.

Talán csak azért tagadta a hírt, mert a visszatérését a saját felületein akarja majd bejelenteni.

Ugyanakkor az is egy lehetséges verzió, hogy Serena elsősorban a nővére, Venus miatt térhet vissza a pályára, hogy ugyanúgy párosozzon a nővérével annak utolsó tornáján, ahogy azt Venus megtette Serena 2022-es búcsúversenyén.

Serena Williams (jobbra) akár csak a nővére miatt is visszatérhet a pályára Fotó: AFP/Corey Sipkin

Serena Williams statisztikája

Egyéni

23-szoros Grand Slam-győztes

Australian Open: 7

Roland Garros: 3

Wimbledon: 7

US Open: 6

73 tornagyőzelem, 84,6 százalék győzelmi arány (858 győzelem, 156 vereség)

olimpiai bajnok (2012), ötszörös WTA-világbajnok

Páros

14-szeres GS-bajnok nővérével, Venus Williams oldalán

Australian Open: 4

Roland Garros: 2

Wimbledon: 6

US Open: 2

23 tornagyőzelem, 84,6 százalék győzelmi arány (192 győzelem, 35 vereség)

háromszoros olimpiai bajnok (2000, 2008, 2012)

Csak Margaret Court és Novak Djokovics – mindketten 24-24 alkalommal – nyert több Grand Slam-címet egyesben, mint Serena Williams, akinek nővére, Venus is visszatért a tornák körforgásába.