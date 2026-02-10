Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

serena williamsitiavenusteniszvisszatérés

Serena Williams ködösít, pedig a doppingügynökség adatbázisa egyértelmű

A tenisz történetének egyik legnagyobb visszatérésének lehetnek szemtanúi a sportág szerelmesei február 22-től. Ugyanis a szabályok értelmében ettől a naptól kezdve visszatérhet a pályára a 23-szoros egyéni Grand Slam-bajnok Serena Williams. A 44 éves amerikai szupersztár neve hétfőn felkerült a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) visszaállítási listájára, azaz semmilyen akadálya nincs annak, hogy nővére, Venus után ő is újra ütőt ragadjon. Serena egyelőre hallgat a terveiről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 8:54
A kétgyermekes anyuka, Serena Williams hol ezt, hol azt mondja a visszatéréséről
A kétgyermekes anyuka, Serena Williams hol ezt, hol azt mondja a visszatéréséről Fotó: AFP/Corey Sipkin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Női Teniszszövetség (WTA) a BBC Sportnak elmondta, a korábban visszavonult játékosok visszahelyezhetők az aktív játékosok közé, és visszatérhetnek a szövetség által jóváhagyott versenyekre, igaz, ennek az a feltétele, hogy a visszatérés napja előtt legalább hat hónapig elérhetővé tegyék magukat versenyen kívüli doppingteszteket végző ellenőrök számára. Nos, fantasztikus hír a sportág rajongóinak, hogy Serena Williams a fentieknek eleget téve február 22-én visszatérhet a teniszpályára, ugyanis a neve ott van az ITIA visszaállítási listáján. Hogy mikor láthatjuk újra egy tornán indulni Serenát, azt nem tudni, ugyanis az egyéniben 23-szoros Grand Slam-bajnok egyéb módon nem jelentette be hivatalos visszatérését, miután a 2022-es US Openen befejezte pályafutását.

Serena Williams nemcsak az esetleges visszatérésével, hanem a Super Bowl legvitatottabb reklámjával is a média figyelmének középpontjába került
Serena Williams nemcsak az esetleges visszatérésével, hanem a Super Bowl legvitatottabb reklámjával is a média figyelmének középpontjába került     Fotó: Marca.com

Serena Williams furcsa nyilatkozatai a visszatérésről

A 44 éves amerikai sosem szerette a visszavonulás szót, ehelyett azt mondta, amikor 2022-ben New Yorkban lejátszotta eddigi utolsó meccsét, hogy „eltávolodott” a sporttól. Azonban hiába terel, decemberben az ITIA megerősítette, miszerint a fiatalabbik Williams testvér ismét felkerült a doppingtesztre regisztrált játékosok listájára, ami roppant árulkodó. Így már minden napról, óráról órára tudatnia kell a doppingellenőrökkel, hogy éppen hol tartózkodik.

A megjelent szenzáció után pár órával Serean Williams a közösségi oldalán azt írta: 

NEM jövök vissza. Ez a hír őrület.

Majd ezt követően a Today Show-val már közölte, nem tudja, mit hoz a jövő, majd meglátja, mi történik. Hozzátette, ez egy lehetséges forgatókönyv, és hozzátette, arról nem hajlandó beszélni, részt vett-e az elmúlt hat hónapban doppingteszten. 

Talán csak azért tagadta a hírt, mert a visszatérését a saját felületein akarja majd bejelenteni.

Ugyanakkor az is egy lehetséges verzió, hogy Serena elsősorban a nővére, Venus miatt térhet vissza a pályára, hogy ugyanúgy párosozzon a nővérével annak utolsó tornáján, ahogy azt Venus megtette Serena 2022-es búcsúversenyén.

Serena Williams akár csak a nővére miatt is visszatérhet a pályára
Serena Williams  (jobbra) akár csak a nővére miatt is visszatérhet a pályára     Fotó: AFP/Corey Sipkin

Serena Williams statisztikája

Egyéni 

  • 23-szoros Grand Slam-győztes
  • Australian Open: 7
  • Roland Garros: 3
  • Wimbledon: 7
  • US Open: 6
  • 73 tornagyőzelem, 84,6 százalék győzelmi arány (858 győzelem, 156 vereség)
  • olimpiai bajnok (2012), ötszörös WTA-világbajnok

Páros

  • 14-szeres GS-bajnok nővérével, Venus Williams oldalán
  • Australian Open: 4
  • Roland Garros: 2
  • Wimbledon: 6
  • US Open: 2
  • 23 tornagyőzelem, 84,6 százalék győzelmi arány (192 győzelem, 35 vereség)
  • háromszoros olimpiai bajnok (2000, 2008, 2012)

Csak Margaret Court és Novak Djokovics – mindketten 24-24 alkalommal – nyert több Grand Slam-címet egyesben, mint Serena Williams, akinek nővére, Venus is visszatért a tornák körforgásába.

Hét Australian Open, három French Open, hét Wimbledon és hat US Open címmel rendelkezik, ami a legtöbb jelentős egyéni címet jelenti bármely nő számára az Open korszakban.

Ő és nővére, Venus, aki még mindig aktív a WTA Touron, 14 Grand Slam-tornát és három olimpiai aranyérmet nyertek együtt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.