Éjszakai riadó a lengyel elnök otthonánál: vizsgálat indult

A hatóságok a lakók távollétében betörték az ajtót és átvizsgálták a lakást – tájékoztatott Leskiewicz. A helyszínen sem tűzre utaló nyomot, sem sérült személyt nem találtak, az ingatlan üres volt. A rendőrség nyomozást indított a hamis bejelentés elkövetőinek felkutatására.
Az ellenzéki jelöltként megválasztott államfő az észak-lengyelországi Gdanskból származik, magánlakása is ott található. Nawrocki hivatalba lépése óta családjával a varsói elnöki palotában él. Hivatalos információk szerint jelenleg nem tartózkodik külföldön.
A szóvivő az esetet azzal hozta összefüggésbe, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz köthető közéleti szereplőnél és újságírónál is hamis telefonos bejelentések alapján intézkedtek a hatóságok.
Mint fogalmazott, az ilyen esetek feleslegesen terhelik a szolgálatokat, miközben a kormány nem képes megfelelő választ adni a jelenségre.
