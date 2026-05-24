Éjszakai riadó a lengyel elnök otthonánál: vizsgálat indult

Rendvédelmisek hatoltak be Karol Nawrocki lengyel államfő gdanski magánlakásába a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt, az eset kapcsán az elnöki hivatal képviselője találkozik Marcin Kierwinski belügyminiszterrel – közölte Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szombat éjjel az X-en.

2026. 05. 24. 10:24
Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)
A hatóságok a lakók távollétében betörték az ajtót és átvizsgálták a lakást – tájékoztatott Leskiewicz. A helyszínen sem tűzre utaló nyomot, sem sérült személyt nem találtak, az ingatlan üres volt. A rendőrség nyomozást indított a hamis bejelentés elkövetőinek felkutatására.

Az ellenzéki jelöltként megválasztott államfő az észak-lengyelországi Gdanskból származik, magánlakása is ott található. Nawrocki hivatalba lépése óta családjával a varsói elnöki palotában él. Hivatalos információk szerint jelenleg nem tartózkodik külföldön.

A szóvivő az esetet azzal hozta összefüggésbe, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz köthető közéleti szereplőnél és újságírónál is hamis telefonos bejelentések alapján intézkedtek a hatóságok.

Mint fogalmazott, az ilyen esetek feleslegesen terhelik a szolgálatokat, miközben a kormány nem képes megfelelő választ adni a jelenségre.

Leskiewicz közölte: a Nawrockit érintő ügy miatt Pawel Szefernaker, az elnöki kabinet vezetője még az éjszaka folyamán sürgősségi egyeztetést folytat Marcin Kierwinski belügyminiszterrel.

Kierwinski az X-en arról számolt be, hogy az incidens miatt a késő esti órákban összehívta a belügyi tárcához tartozó szolgálatok vezetőinek tanácskozását.

Az esetre reagálva Donald Tusk miniszterelnök azt írta, hogy „újabb telefonos provokáció” történt, és folyamatos kapcsolatban áll az illetékes miniszterekkel, valamint a biztonsági szolgálatokkal. Közölte azt is, hogy vasárnap rendkívüli ülést tart a Kormányzati Biztonsági Központ, mivel az utóbbi időszakban több hasonló hamis riasztás érkezett különböző tűzesetekről és más veszélyhelyzetekről – számolt be a Reuters.

A provokátorok tevékenysége az állam biztonsága ellen irányul. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel felkutatjuk és felelősségre vonjuk az elkövetőket, függetlenül attól, kik állnak mögöttük

– fogalmazott Tusk, aki egyúttal szolidaritásáról biztosította Karol Nawrockit.

