Éjszakai riadó a lengyel elnök otthonánál: vizsgálat indult

A hatóságok a lakók távollétében betörték az ajtót és átvizsgálták a lakást – tájékoztatott Leskiewicz. A helyszínen sem tűzre utaló nyomot, sem sérült személyt nem találtak, az ingatlan üres volt. A rendőrség nyomozást indított a hamis bejelentés elkövetőinek felkutatására.

Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) May 23, 2026

Az ellenzéki jelöltként megválasztott államfő az észak-lengyelországi Gdanskból származik, magánlakása is ott található. Nawrocki hivatalba lépése óta családjával a varsói elnöki palotában él. Hivatalos információk szerint jelenleg nem tartózkodik külföldön.

A szóvivő az esetet azzal hozta összefüggésbe, hogy az elmúlt napokban több, a lengyel jobboldalhoz köthető közéleti szereplőnél és újságírónál is hamis telefonos bejelentések alapján intézkedtek a hatóságok.

Mint fogalmazott, az ilyen esetek feleslegesen terhelik a szolgálatokat, miközben a kormány nem képes megfelelő választ adni a jelenségre.