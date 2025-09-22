Orsós RolandtolvajTenerifeTikTokélő adásbuli

Milliókat lopott a tolvaj, most élőben közvetíti spanyolországi bulizásait a TikTokon

A rendőrség egy hete körözést adott ki Orsós Roland ellen. A tolvaj meglopta korábbi munkaadóit, egy étterem tulajdonosait, a meglovasított milliókkal pedig Tenerifére utazott. A férfi azóta a TikTokon közvetíti tivornyáit, és egyelőre gondtalanul költi az ellopott pénzt.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 15:18
A rendőrség szeptember 16-a óta körözi Orsós Rolandot, a férfi adatlapja alapján lopás miatt keresi őt a hatóság. A Borsonline.hu kiderítette: a tolvaj korábbi munkaadóit lopta meg, mintegy kétmillió forintot vitt el a betörés után, jelenleg pedig nem tartózkodik az országban. A férfi a Spanyolországhoz tartozó Tenerifére utazott, ahonnan számos buliból közvetíti a TikTokon pénzszórását, bulizását.

A körözés alatt álló Orsós Roland betört korábbi munkahelyére. A tolvaj összesen kétmillió forintot zsákmányolt.
Forrás: Borsonline.hu

Korábbi munkaadóihoz tört be a tolvaj

Orsós Roland egy budapesti étteremben dolgozott, ahol a tulajdonosok jó munkaerőként tekintettek rá. Éppen ezért megbíztak benne annyira, hogy még a bejárati ajtó kulcsait is vele másoltatták le. Mint kiderült, ez óriási hiba volt. A kulcsok közül Orsós magának is eltett egyet, majd szeptember 16-án, hajnali négy óra előtt nem sokkal kirabolta az éttermet: elvitt több bankkártyát és a napi bevételt is. 

Mivel ismerte a kártyákhoz tartozó PIN-kódokat, nem volt nehéz dolga, összesen kétmillió forintot lopott el.

A tolvajnak két TikTok-profilja is van, és az eset óta számos buliból és a tenerifei tengerpartról is élő adásban jelentkezett be. Jelenleg egy helyi hostelben tartózkodik, amely jól beazonosítható az élő adásokból. Cikkünk megjelenésekor egyelőre belföldi körözés van érvényben a férfi ellen. Az étterem tulajdonosai abban reménykednek, hogy a hatóságokhoz eljuttatott információk alapján nemzetközi körözést adnak ki Orsós Roland ellen, így sikerül elfogni Spanyolországban.

A tolvajok egyre nagyobb problémát jelentenek Józsefvárosban is – számolt be róla a napokban a Magyar Nemzet. A kerület az utóbbi években egyre jobban lezüllött, a helyi képviselőknek küldött lakossági bejelentések megsokasodtak az elmúlt időszakban. A tolvajok mellett főként a drogfüggők jelentenek veszélyt, ugyanis egyre többen próbálnak bejutni a társasházakba, hogy ott lőjék be magukat. 


Borítókép: Tenerife (Forrás: Viasaletravel.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

