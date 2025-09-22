Milliókat lopott a tolvaj, most élőben közvetíti spanyolországi bulizásait a TikTokon

A rendőrség szeptember 16-a óta körözi Orsós Rolandot, a férfi adatlapja alapján lopás miatt keresi őt a hatóság. A Borsonline.hu kiderítette: a tolvaj korábbi munkaadóit lopta meg, mintegy kétmillió forintot vitt el a betörés után, jelenleg pedig nem tartózkodik az országban. A férfi a Spanyolországhoz tartozó Tenerifére utazott, ahonnan számos buliból közvetíti a TikTokon pénzszórását, bulizását.

Forrás: Borsonline.hu

Korábbi munkaadóihoz tört be a tolvaj

Orsós Roland egy budapesti étteremben dolgozott, ahol a tulajdonosok jó munkaerőként tekintettek rá. Éppen ezért megbíztak benne annyira, hogy még a bejárati ajtó kulcsait is vele másoltatták le. Mint kiderült, ez óriási hiba volt. A kulcsok közül Orsós magának is eltett egyet, majd szeptember 16-án, hajnali négy óra előtt nem sokkal kirabolta az éttermet: elvitt több bankkártyát és a napi bevételt is.

Mivel ismerte a kártyákhoz tartozó PIN-kódokat, nem volt nehéz dolga, összesen kétmillió forintot lopott el.

A tolvajnak két TikTok-profilja is van, és az eset óta számos buliból és a tenerifei tengerpartról is élő adásban jelentkezett be. Jelenleg egy helyi hostelben tartózkodik, amely jól beazonosítható az élő adásokból. Cikkünk megjelenésekor egyelőre belföldi körözés van érvényben a férfi ellen. Az étterem tulajdonosai abban reménykednek, hogy a hatóságokhoz eljuttatott információk alapján nemzetközi körözést adnak ki Orsós Roland ellen, így sikerül elfogni Spanyolországban.

