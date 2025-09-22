parkolásautózásXV Kerületi RendőrkapitányságBudapestközlekedésfizetős parkolás

Fizetős parkolást vezethet be egy újabb budapesti kerület

A pénzbeszedés eszközéhez fordulhat a városrész vezetősége, így akar hadat üzenni a parkolási káosznak. A bevezetéséről napokon belül döntés születik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 14:43
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Várhatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében, tudta meg a Vezess.hu. Az erről szóló tanulmányterv már elkészült, és eszerint a díjfizető rendszerre a parkolás terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség.

Fotó: Pixabay

Több megoldási javaslatot is kidolgoztak:

  • várakozási övezetek és/vagy korlátozott várakozási övezetek, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,
  • rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,
  • rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében, a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,
  • meglévő parkolóhelyeken a parkolóállások felfestése,
  • lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,
  • a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,
  • a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

Az utóbbi lehetőség kapcsán az előterjesztés megjegyzi, hogy bár látszólag kedvezőbb helyzetet teremtene, mégis sok hátránnyal jár a parkolóhelyek számának bővítése, olyanokkal például, mint amilyen a forgalomkeltés, az esetleges konfliktusok kialakulása, a környezetszennyezés.

A kerület határaiban, a közösségi közlekedéssel bíró helyeken azonban támogatandó, ugyanakkor költséges megoldás lehet a többszintes parkolóházak és mélygarázsok építése, 

de csak azzal a feltétellel, hogy a városközpontban bizonyos parkolófelületek megszűnnek, a helyükön pedig gyalogos zónát, illetve zöldterületet létesítenek.

Helyi folklór: az autótologatás

A kerület lakói már hosszú évek óta űznek egy sajátos sportágat, az autótologatást, ahogy arról a Metropol korábbi videója is tanúskodik.

 


Borítókép: Parkolóautomata Budapesten (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

