Fizetős parkolást vezethet be egy újabb budapesti kerület

Várhatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében, tudta meg a Vezess.hu. Az erről szóló tanulmányterv már elkészült, és eszerint a díjfizető rendszerre a parkolás terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség.

Fotó: Pixabay

Több megoldási javaslatot is kidolgoztak:

várakozási övezetek és/vagy korlátozott várakozási övezetek, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,

rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,

rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében, a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,

meglévő parkolóhelyeken a parkolóállások felfestése,

lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,

a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,

a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

Az utóbbi lehetőség kapcsán az előterjesztés megjegyzi, hogy bár látszólag kedvezőbb helyzetet teremtene, mégis sok hátránnyal jár a parkolóhelyek számának bővítése, olyanokkal például, mint amilyen a forgalomkeltés, az esetleges konfliktusok kialakulása, a környezetszennyezés.

A kerület határaiban, a közösségi közlekedéssel bíró helyeken azonban támogatandó, ugyanakkor költséges megoldás lehet a többszintes parkolóházak és mélygarázsok építése,

de csak azzal a feltétellel, hogy a városközpontban bizonyos parkolófelületek megszűnnek, a helyükön pedig gyalogos zónát, illetve zöldterületet létesítenek.