Újabb Balaton-parti településen kell fizetni a parkolásért

Beszélt arról is, hogy ezt már évek óta meg kellett volna lépni, mert nyáron kaotikus a közlekedés és a parkolás a településen. A portál hozzáfűzi, hogy komoly lakossági igény van arra, hogy a város rendet tegyen a part menti közlekedésben. A rendszert egyébként nem hirtelen és azonnal vezetik be, lesz türelmi idő is, amelynek a részleteiről ide kattintva, a Sonline cikkében olvashat.