Európa-szerte egyre nagyobb kihívást jelent az üzemanyagárak emelkedése, amelyre több ország is kénytelen kormányzati beavatkozással reagálni. Az Ausztriában április elején bevezetett üzemanyagárfék eddig nem hozott látványos enyhülést a kutaknál, az árak továbbra is magasak. A kormány ezért egyre inkább az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt, írja az Origo.
Válságkezelés Ausztriában: felháborodást keltettek a kormány spórolási tanácsai
Miközben az energia- és üzemanyagárak továbbra is megterhelik az osztrák háztartásokat, érdemi könnyítés alig látszik. A kormány inkább spórolási tanácsokkal reagált, ami felháborodást váltott ki a lakosság körében.
Elisabeth Zehetner államtitkár azt javasolja, hogy az állampolgárok húzzák szorosabbra a nadrágszíjat. Szerinte például már az is jelentős megtakarítást hozhat, ha az autósok a 130 km/h-s sebesség helyett önként 100 km/h-val közlekednek – ez akár 25 százalékkal is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Az osztrák néppárti politikus szerint emellett olyan egyszerű lépések is segíthetnek a költségek mérséklésében, mint a megfelelő gumiabroncsnyomás fenntartása.
A legnagyobb visszhangot azonban a fűtéssel kapcsolatos kijelentése váltotta ki. Zehetner szerint ha a háztartások egy fokkal csökkentik a hőmérsékletet, akár hat százalékkal is kevesebb gázt használhatnak fel.
Tanácsa így hangzott:
inkább vegyenek fel egy vékony kabátot!
„Páratlan cinizmus” – nagy a felháborodás
Sokan ezt a megjegyzést érzéketlennek tartják a megélhetési nehézségek közepette. A közösségi médiában többen élesen bírálták a kormányt, egyesek szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a lakosság egyre nagyobb anyagi nyomás alatt áll, a vezetés ilyen jellegű tanácsokkal próbálja kezelni a válságot.
A baloldali ellenzék is hevesen reagált: Dagmar Belakowitsch, a Szociális Párt szóvivője hangsúlyozta, hogy ez „páratlan cinizmus és a valóságtól való eltávolodás”.
Borítókép: Elisabeth Zehetner, Ausztria energiaügyekért, vállalkozásért és turizmusért felelős államtitkára Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)
