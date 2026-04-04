Válságkezelés Ausztriában: felháborodást keltettek a kormány spórolási tanácsai

Miközben az energia- és üzemanyagárak továbbra is megterhelik az osztrák háztartásokat, érdemi könnyítés alig látszik. A kormány inkább spórolási tanácsokkal reagált, ami felháborodást váltott ki a lakosság körében.

Forrás: Origo2026. 04. 04. 14:38
Elisabeth Zehetner, Ausztria energiaügyekért, vállalkozásért és turizmusért felelős államtitkára Brüsszelben Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
Európa-szerte egyre nagyobb kihívást jelent az üzemanyagárak emelkedése, amelyre több ország is kénytelen kormányzati beavatkozással reagálni. Az Ausztriában április elején bevezetett üzemanyagárfék eddig nem hozott látványos enyhülést a kutaknál, az árak továbbra is magasak. A kormány ezért egyre inkább az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt, írja az Origo.

Elisabeth Zehetner, Ausztria energiaügyekért, vállalkozásért és turizmusért felelős államtitkára cinikus tanácsokat ad az állampolgároknak
Fotó:  Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Elisabeth Zehetner államtitkár azt javasolja, hogy az állampolgárok húzzák szorosabbra a nadrágszíjat. Szerinte például már az is jelentős megtakarítást hozhat, ha az autósok a 130 km/h-s sebesség helyett önként 100 km/h-val közlekednek – ez akár 25 százalékkal is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Az osztrák néppárti politikus szerint emellett olyan egyszerű lépések is segíthetnek a költségek mérséklésében, mint a megfelelő gumiabroncsnyomás fenntartása.

A legnagyobb visszhangot azonban a fűtéssel kapcsolatos kijelentése váltotta ki. Zehetner szerint ha a háztartások egy fokkal csökkentik a hőmérsékletet, akár hat százalékkal is kevesebb gázt használhatnak fel.

Tanácsa így hangzott: 

inkább vegyenek fel egy vékony kabátot!

19 October 2021, Czech Republic, Hrensko: Faucets hang from a fuel pump at a gas station on the German-Czech border. In Germany, diesel is now more expensive than ever before. Photo: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert)

„Páratlan cinizmus” – nagy a felháborodás

Sokan ezt a megjegyzést érzéketlennek tartják a megélhetési nehézségek közepette. A közösségi médiában többen élesen bírálták a kormányt, egyesek szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a lakosság egyre nagyobb anyagi nyomás alatt áll, a vezetés ilyen jellegű tanácsokkal próbálja kezelni a válságot.

A baloldali ellenzék is hevesen reagált: Dagmar Belakowitsch, a Szociális Párt szóvivője hangsúlyozta, hogy ez „páratlan cinizmus és a valóságtól való eltávolodás”.

Borítókép: Elisabeth Zehetner, Ausztria energiaügyekért, vállalkozásért és turizmusért felelős államtitkára Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu