Válságos a helyzet, üzemanyag-jegyrendszerre készül az Európai Unió az elhúzódó energiaválság miatt

Az Európai Unió egy „hosszan tartó” energiaválságra készül a közel-keleti konfliktus következményeként – figyelmeztetett az uniós energiaügyi biztos. A brüsszeli vezetés már most vizsgálja a lehetséges vészforgatókönyveket, beleértve az üzemanyag-észszerűsítés bevezetését és a stratégiai készletek további felszabadítását is.

Magyar Nemzet
Forrás: Financial Times2026. 04. 04. 8:13
Dan Jorgensen, az Európai Unió energiaügyi és lakhatási biztosa sajtótájékoztatón beszél az EU energiabiztonságáról Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint az energiapiaci sokk nem átmeneti jelenség lesz.

Ez egy hosszú válság lesz, az energiaárak pedig tartósan magasak maradnak

– hangsúlyozta. Hozzátette: bizonyos, kritikusnak számító termékek esetében már a következő hetekben további romlás várható, írja a Financial Times.

A válság egyik fő oka a Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalációja. A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának részleges lezárása, valamint az Öböl menti energetikai infrastruktúra elleni támadások komoly zavarokat okoztak a globális energiapiacokon. Az árak meredeken emelkednek, miközben egyre erősödnek a hosszú távú ellátási félelmek.

Brüsszel szerint a helyzet súlyosabb, mint a konfliktus korábbi szakaszaiban.

A retorika is komolyabb lett, mert az elemzéseink szerint elhúzódó helyzettel állunk szemben

– fogalmazott Jorgensen. Bár az EU jelenleg még nem küzd közvetlen ellátásbiztonsági válsággal, a közösség már dolgozik azon, miként kezelje a konfliktus „strukturális és tartós” hatásait.

A válság hatásai világszerte érezhetők: az energiaárak emelkedése növeli az inflációs nyomást és lassítja a gazdasági növekedést. Több ország már most kénytelen rendkívüli intézkedéseket hozni, például újraindítani széntüzelésű erőműveket vagy támogatási programokat indítani a lakosság számára.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Brüsszel a jegyrendszert is fontolóra veszi

Az uniós biztos hangsúlyozta: bár egyelőre nincs napirenden az olyan kritikus üzemanyagok, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel jegyrendszerének bevezetése, a lehetőséget nem zárják ki.

„Jobb felkészülni, mint utólag megbánni” – jegyezte meg.

Különösen a légiközlekedési ágazat aggódik az ellátási zavarok miatt. Felmerült az is, hogy az EU lazíthatná a repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, például az amerikai import megkönnyítése érdekében, ám erre egyelőre nem került sor. Brüsszel ugyanakkor minden lehetséges jogalkotási eszközt vizsgál arra az esetre, ha a helyzet tovább romlana.

A stratégiai tartalékok kérdése is napirenden van. 

Az EU-tagállamok nemrég történelmi léptékű olajkészlet-felszabadítást hajtottak végre az árak letörése érdekében, és az uniós biztos nem zárta ki, hogy erre ismét sor kerülhet. Mint mondta: a megfelelő időzítés kulcsfontosságú, és az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük.

Az energiaellátás átalakulása kapcsán az is egyértelművé vált, hogy az EU egyelőre nem kíván változtatni az orosz cseppfolyósított földgáz importjára vonatkozó szabályokon. A kieső mennyiségeket inkább az Egyesült Államokból és más partnerektől érkező szállításokkal pótolná, a piaci alapú működésre támaszkodva.

Borítókép: Dan Jorgensen, az Európai Unió energiaügyi és lakhatási biztosa sajtótájékoztatón beszél az EU energiabiztonságáról (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
