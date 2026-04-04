Válságos a helyzet, üzemanyag-jegyrendszerre készül az Európai Unió az elhúzódó energiaválság miatt

Brüsszel a jegyrendszert is fontolóra veszi

Az uniós biztos hangsúlyozta: bár egyelőre nincs napirenden az olyan kritikus üzemanyagok, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel jegyrendszerének bevezetése, a lehetőséget nem zárják ki.

„Jobb felkészülni, mint utólag megbánni” – jegyezte meg.

Különösen a légiközlekedési ágazat aggódik az ellátási zavarok miatt. Felmerült az is, hogy az EU lazíthatná a repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, például az amerikai import megkönnyítése érdekében, ám erre egyelőre nem került sor. Brüsszel ugyanakkor minden lehetséges jogalkotási eszközt vizsgál arra az esetre, ha a helyzet tovább romlana.

A stratégiai tartalékok kérdése is napirenden van.

Az EU-tagállamok nemrég történelmi léptékű olajkészlet-felszabadítást hajtottak végre az árak letörése érdekében, és az uniós biztos nem zárta ki, hogy erre ismét sor kerülhet. Mint mondta: a megfelelő időzítés kulcsfontosságú, és az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük.