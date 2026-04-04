Orbán Viktor: Soha nem látott pénzügyi és energiaválság dörömböl Európa ajtaján

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása tovább súlyosbította az amúgy sem fényesen álló európai energetikai piac helyzetét. A jelenlegi helyzetben minden eddiginél fontosabb az orosz energia, és ezért a szankciókat vissza kell vonni – mutatott rá szombati üzenetében Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 14:31
„Hahó, Harcosok! Nagyszombat. Én is készülődöm, de meló is van. Soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján” – üzente a Harcosok Klubjának a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjaival (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor emlékeztetett: Brüsszel és a Tisza ragaszkodik az orosz energiáról való leváláshoz. „Én pont az ellenkezőjén dolgozom. Ma reggel egyeztettem Ficóval” – tette hozzá.

Az orosz energiával szembeni szankciókat azonnal fel kell oldani, különben nagy baj lesz

– szögezte le a miniszterelnök.

Arról is szót ejtett, hogy holnap átadják a felújított Citadellát. A helyszínen márt kint volt terepszemlén, „fantasztikus, nagyon fogjuk szeretni” – jellemezte a megújult központot.

Boldog feltámadást!

– kívánta húsvét alkalmából a kormányfő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/NurPhoto/Dominika Zarzycka) 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
