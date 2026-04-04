Kocsis Máté: Ma már mindenki számára világos, hogy az ukránoktól minden szál a Tiszához vezet

Hétről hétre új bizonyítékok kerülnek napvilágra Ukrajna és a Tisza Párt egyre szorosabb összefonódásáról. A legfrissebb botrányról éppen a baloldali média rántotta le a leplet.

2026. 04. 04. 12:45
„Pont mást akart a 444, de egy hálószaggató öngól lett a mai cikkük” – kezdte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legutóbbi posztjában, amiben arra a hírre reagált, hogy egy Tiszához köthető üzleti csoport vásárolt volna meg egy balatonfűzfői gyárat, hogy hadianyagot készítsen Ukrajnának.

Budapest, 2026. március 6. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője beszédet mond a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna Budapesti Nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
Kocsis Máté így összegezte a Tisza Párt körüli újabb botrányt: 

  • a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül, köztük volt a Tisza pénzembere is;
  • az ügylet ukrán állami hitelből valósult volna meg, az ukrán nagykövetséggel is egyeztettek;
  • céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport, robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák;
  • erre figyelt fel az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-ben, mert ez a dolga. 

Kocsis azt írta: A 444 propagandistáit a hivatal részletesen tájékoztatta, de ők több ponton mégis hamisan írták meg a cikküket. Az öngólt azonban így is sikerült berúgni.

Ma már mindenki számára világos, hogy az ukránoktól minden szál a Tiszához vezet. Ha felbukkan egy ukrán kém, a Tiszában köt ki. Ha az ukránok lőporgyárat akarnak venni, a Tisza pénzemberét keresik meg. Ha az ukránok beavatkoznak a magyar választásokba, a Tisza érdekében teszik. Ha ukrán feketepénzek mennek át Magyarország területén, akkor abból a Tiszához is jut. Ha az ukránok megbuknak valamin, tiszás ügyvédek védik őket. A Tisza lett a zavaros ukrán háborús ügyletek fedőszerve

– közölte a frakcióvezető.

Kocsis Máté kijelentette: Magyar Péter Zelenszkij embere, majd arra biztatott mindenkit, hogy az egyre közeledő választásokon támogassák a kormánypártot:

Állítsuk meg őket, mielőtt nagyobb bajba sodorják Magyarországot! Jövő vasárnap csak a Fidesz!

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: MTI/Ujvári Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
