Kocsis Máté: Ma már mindenki számára világos, hogy az ukránoktól minden szál a Tiszához vezet

„Pont mást akart a 444, de egy hálószaggató öngól lett a mai cikkük” – kezdte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legutóbbi posztjában, amiben arra a hírre reagált, hogy egy Tiszához köthető üzleti csoport vásárolt volna meg egy balatonfűzfői gyárat, hogy hadianyagot készítsen Ukrajnának.

Kocsis Máté így összegezte a Tisza Párt körüli újabb botrányt:

a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül, köztük volt a Tisza pénzembere is;

az ügylet ukrán állami hitelből valósult volna meg, az ukrán nagykövetséggel is egyeztettek;

céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport, robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák;

erre figyelt fel az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-ben, mert ez a dolga.

Kocsis azt írta: A 444 propagandistáit a hivatal részletesen tájékoztatta, de ők több ponton mégis hamisan írták meg a cikküket. Az öngólt azonban így is sikerült berúgni.

Ma már mindenki számára világos, hogy az ukránoktól minden szál a Tiszához vezet. Ha felbukkan egy ukrán kém, a Tiszában köt ki. Ha az ukránok lőporgyárat akarnak venni, a Tisza pénzemberét keresik meg. Ha az ukránok beavatkoznak a magyar választásokba, a Tisza érdekében teszik. Ha ukrán feketepénzek mennek át Magyarország területén, akkor abból a Tiszához is jut. Ha az ukránok megbuknak valamin, tiszás ügyvédek védik őket. A Tisza lett a zavaros ukrán háborús ügyletek fedőszerve

– közölte a frakcióvezető.

Kocsis Máté kijelentette: Magyar Péter Zelenszkij embere, majd arra biztatott mindenkit, hogy az egyre közeledő választásokon támogassák a kormánypártot: