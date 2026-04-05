Herbert Kickl toronymagasan vezet

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az FPÖ vezetőjét látnák szívesen az osztrák emberek a kancellári székben. Herbert Kickl toronymagasan vezeti a listát, a kormánypártoknak pedig van mitől tartania – írja az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

Herbert Kickl és pártja komoly előnyre tett szert a felmérések szerint

Bár ez enyhe csökkenést jelent az előző héthez képest, vezető pozícióján nem változtat és még így is stabilan 30 százalék fölötti Kickl támogatottsága. A kormánypártok vezetőihez képest a különbség különösen szembetűnő: Christian Stocker kancellár (ÖVP) 12 százalékot, Andreas Babler, az SPÖ vezetője 9 százalékot, a NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger pedig 6 százalékot kapott csupán.