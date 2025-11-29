Kovács úr életének harmadik autója? - Volkswagen T-Roc menetpróba (top 5)

2017-ben debütált a Volkswagen T-Roc, és gyakorlatilag azonnal az eladási listák élére ugrott, azóta pedig kétmilliónál is több kelt el belőle, ezzel tényleg népautóvá vált az öreg kontinensen. Míg a Golf Plus (később Sportsvan) az akkori divatnak megfelelően egyterűsített kompakt volt, addig a T-Roc már megemelt, crossover stílust képviselte. Most itt a második generáció, mely különösen igényességben múlja felül az elődjét: nemcsak látszatra jóval drágább tárgy, hanem érzésre is. Az árcímkéjét is ehhez igazították, mi pedig Portugáliáig mentünk, hogy vezethessük.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

1. Ideális karakter, Golf-méretben

Kezdetben a Bogár, majd a Golf volt az etalon, az igényesség minimuma, amivel bármilyen társaságban meg lehetett jelenni. Úgy fest, 2025-ben a Volkswagennál ez már a T-Roc, a mai kor divatjának megfelelő kompakt crossover talán a legideálisabb autó méretben, amit jeleznek eladási adatai is. 437 centis hosszával mindenhol elfér, bátortalanabbak is le tudják parkolni, ugyanakkor nem lehetetlen két, átlagos testalkatú felnőttet hátra ültetni. A csomagtér is nőtt, már 475 literes, a hátsó ülések pedig egyesével dönthetőek, ami ritka a kategóriában.

Fotó: Volkswagen AG

Kifejezetten jól sikerült a formaterv, az előd egy csapásra elavultnak tűnik az új T-Roc mellett. Ránézésre jól illeszkedik a Volkswagen jelenlegi palettájába, egyértelműen a Tiguan/Tayron kistesója, de a rokonságot az elektromos ID modellekkel sem kell magyarázni. Úgy néz ki jól, hogy kellően semleges maradt, nőknek és férfiaknak is jól állhat és minden trendi részletet ráaggattak: nagy kerekek, csíklámpa (felárért világító logóval elöl-hátul), sportos lökhárítók, fekete műanyag betétek. Kabrió változat többé már nem készül belőle, csak ötajtós SUV.

Fotó: Volkswagen AG

2. Digitalizált, kijavított hibákkal

Lassan beérik az új generációs VW beltér, szerencsére hallgattak a finnyás újságírók és a vásárlók nyavalygására, így már megvan mind a négy ablakemelő gomb elöl, világítanak a középső képernyő alatti csúszkák és textilborítást kapott a műszerfal. Igényes tapintásúak az anyagok és feltűnő, hogy nem zörög, zizeg semmi, ami sajnos ez nem mindig evidencia. Ebben megvan a tömbszerű németautó-élmény, ami miatt oly sok mindent meg lehet bocsátani a VW konszernnek és úgy általában a komplett német autóiparnak. A műszerfal alapáron is egy 10 colos digitális egység, vastag kerettel, erre nem tudom, mi szükség volt. Középre egy 12,9-es kijelző került, gyorsan és egyértelműen működik és bár a klímakonzol nem kapott külön fizikai gombsort, nem élhetetlen az állítgatása.