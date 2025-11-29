autótesztVolkswagen T-Rochibrid autónémet autóSUV

Kovács úr életének harmadik autója? - Volkswagen T-Roc menetpróba (top 5)

A '90-es évekbeli híres magyar VW-reklám szerint a békebeli Bogár után egyenes út vezetett a Golf III. megvásárlásához, napjaink trendjei alapján pedig a következő új kocsi már a T-Roc lesz, amennyiben Kovács úr egészsége – és jövedelme – engedi. Igaz, a helyében mi inkább kivárnánk a jövő évet, amikor első „népautóként” már full hibridént is elérhető lesz a crossover.

2025. 11. 29. 8:00
Fotó: Volkswagen AG
2017-ben debütált a Volkswagen T-Roc, és gyakorlatilag azonnal az eladási listák élére ugrott, azóta pedig kétmilliónál is több kelt el belőle, ezzel tényleg népautóvá vált az öreg kontinensen. Míg a Golf Plus (később Sportsvan) az akkori divatnak megfelelően egyterűsített kompakt volt, addig a T-Roc már megemelt, crossover stílust képviselte. Most itt a második generáció, mely különösen igényességben múlja felül az elődjét: nemcsak látszatra jóval drágább tárgy, hanem érzésre is. Az árcímkéjét is ehhez igazították, mi pedig Portugáliáig mentünk, hogy vezethessük.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

1.    Ideális karakter, Golf-méretben

Kezdetben a Bogár, majd a Golf volt az etalon, az igényesség minimuma, amivel bármilyen társaságban meg lehetett jelenni. Úgy fest, 2025-ben a Volkswagennál ez már a T-Roc, a mai kor divatjának megfelelő kompakt crossover talán a legideálisabb autó méretben, amit jeleznek eladási adatai is. 437 centis hosszával mindenhol elfér, bátortalanabbak is le tudják parkolni, ugyanakkor nem lehetetlen két, átlagos testalkatú felnőttet hátra ültetni. A csomagtér is nőtt, már 475 literes, a hátsó ülések pedig egyesével dönthetőek, ami ritka a kategóriában.

Fotó: Volkswagen AG

Kifejezetten jól sikerült a formaterv, az előd egy csapásra elavultnak tűnik az új T-Roc mellett. Ránézésre jól illeszkedik a Volkswagen jelenlegi palettájába, egyértelműen a Tiguan/Tayron kistesója, de a rokonságot az elektromos ID modellekkel sem kell magyarázni. Úgy néz ki jól, hogy kellően semleges maradt, nőknek és férfiaknak is jól állhat és minden trendi részletet ráaggattak: nagy kerekek, csíklámpa (felárért világító logóval elöl-hátul), sportos lökhárítók, fekete műanyag betétek. Kabrió változat többé már nem készül belőle, csak ötajtós SUV.

Fotó: Volkswagen AG

2.    Digitalizált, kijavított hibákkal

Lassan beérik az új generációs VW beltér, szerencsére hallgattak a finnyás újságírók és a vásárlók nyavalygására, így már megvan mind a négy ablakemelő gomb elöl, világítanak a középső képernyő alatti csúszkák és textilborítást kapott a műszerfal. Igényes tapintásúak az anyagok és feltűnő, hogy nem zörög, zizeg semmi, ami sajnos ez nem mindig evidencia.  Ebben megvan a tömbszerű németautó-élmény, ami miatt oly sok mindent meg lehet bocsátani a VW konszernnek és úgy általában a komplett német autóiparnak. A műszerfal alapáron is egy 10 colos digitális egység, vastag kerettel, erre nem tudom, mi szükség volt. Középre egy 12,9-es kijelző került, gyorsan és egyértelműen működik és bár a klímakonzol nem kapott külön fizikai gombsort, nem élhetetlen az állítgatása.

Fotó: Volkswagen AG

Akárcsak az elektromos ID modelleknél, a fokozatválasztó kar itt is a kormányoszlopra került, manuális váltóval már nem gyártják, csak a hétfokozatú DSG van. Érzésre az eddigieknél gyorsabban és észrevétlenebbül működik, könnyű megszokni. A középkonzolra került a vezetéknélküli töltő, de sajnos csak egy, érthetetlen spórolás, más gyártók szerencsére kezdik felfedezni, hogy általában az utasnak is van telefonja. Alatta egy programozható tekerőgomb kapott helyet a közepén egy kis kijelzővel, a funkciókat benyomva lehet váltogatni rajta. Talán a Skoda Kodiaq-ban mutatkozott be ez az elegáns megoldás, lehet szeretni.

Fotó: Volkswagen AG

A vezetéstámogatáson nem spóroltak: a feláras Travel Assist nagyon magabiztosnak tűnik, magától fékez, gyorsít, sávot vált és távirányítással parkolni is tud. Sőt van benne az utolsó 50 métert visszajátszani képes memória, ami nekem egyszer egy szűk spanyol mélygarázsban nagyon nagyon jól jött.

3.    Érkezik a régóta várt VW full hibrid

Elektromos verzió nincs és nem is lesz, de még plug-in hibridről sem szólnak a hírek. A jelenleg egyetlen elérhető erőforrás a jól bevált négyhengeres 1.5 eTSI 48 voltos lágy hibrid rendszerrel, két féle teljesítményszinttel, 115 vagy 150 lóerővel. A motor képes a hengerleállításra és lassan kigurulva már el is némítja motort, de kizárólag elektromosan megmozdulni nem tud. Mi persze az erősebbiket vezettük, és bár fejletépő gyorsulás nincs, iagzán kellemeset lehet vele akár hegyi utakon is autózni. A 115 ló viszont már határeset lehet, kiváncsi lennék, mennyire tudja majd a közel 1,5 tonnát kellő dinamikával mozgatni. 

Fotó: Volkswagen AG

Jövőre bővül a motorkínálat, méghozzá a VW-csoport legizgalmasabb műszaki újdonságával: érkezik a full hibrid ugyanezzel a 115 lóerős motorral, de persze más akkuval és vezérléssel, várhatóan 136 és 170 lóerővel. Érdekes lesz látni, milyen piaci sikert fog elérni az öntöltő hibrid Toyoták és társaik kihívójaként. Dízelmotor nem lesz már a kínálatban, jön viszont újdonságként 2.0 eTSI, ami négykerékhajtást és 204 lovat pakol majd be a lemezek alá, 2027-ben pedig már a 333 lovas T-Roc R-ben is csapathatja, aki megengedheti magának. 

Fotó: dr. Vékey Zoltán

4.    Drágaság, még akciósan is

Egyre több helyen lehet olvasni, hogy erősödik az árverseny, nyakunkon a kínaiak térnyerése, az elektromos autók egyre olcsóbbak lesznek – erre most a VW kitalál a benzines T-Roc-ra egy közel 12 milliós kedvezményes alapárat a hervadt, 115 lovas alapmotorhoz. Az előd alig nyolc évvel ezelőtt még 5,9 milliós alapárról indult, dehát más idők járnak. A 150 lovas R-line már 15,3 millióba kerül, és akkor még nincs benne a panorámatető, a nagyobb felni, a szép kék szín a fekete tetővel és az egyébként remek IQ.Light LED-mátrix fényszóró.

Fotó: Volkswagen AG

Így bizony közelítünk a 19 millióhoz és az sem vigasztal igazán, hogy ez már az 1,4 millió forintos kedvezménnyel csökkentett összeg. Mert ennyi pénzért már nagyon sokféle autót lehet venni – vagy akár hasonló méretű, hasonlóan felszerelt kínaiból mondjuk kettőt. Akkor mire fel a bátor árazás? Hát azért, mert így is megveszik. Ha pedig nem, még mindig le tudják tolni az árát, mint az ID.4 esetében például, ami öt éve 17 millióról indult, most meg 13 (és ennyiért már remek vétel), de ezt már csak halkan teszem hozzá.

Fotó: Volkswagen AG

5.    Német gép, mediterrán üzemből

A nemzetközi menetpróba Lisszabon mellé, a gyönyörű Cascais óceánparti útjaira volt szervezve, ami nemcsak a táj miatt volt jó választás: innen fél órányira készülnek a T-Roc-ok. Már zajlik az új modell gyártása, de még teljesítik a benn lévő rendeléseket az elődmodellre is. Látványos a különbség a két generáció között, az új azonnal zárójelbe tette a régit. Az Autoeropa nevű gyár látogatásán egy hatalmas és meglepően üres üzemet láttunk, amiben szinte minden automatizált. Naponta közel 1000 db autó gurul ki innen, és ez így megy 1995 óta - akkor kezdték itt gyártani a Galaxy/Sharan párost, aztán folytatták az EOS-szal, az újabb Sharan-nal és más modellekkel. Talán ez is az oka, hogy a környéken a szokásosnál is nagyobb a márka jelenléte, az utakon sok helyben gyártott modellel találkoztunk.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

Szerző: dr. Vékey Zoltán

