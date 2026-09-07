Szintén állami tisztséget kapott Kustánczi Norbert, a 24.hu volt főszerkesztője, aki a Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára lett, Kálnoki Kis Attilát, a lap sportrovatának korábbi főmunkatársát pedig májusban nevezték ki sportért felelős államtitkárrá.
Újabb igazolás a balos médiából: megvan ki irányítja a Tisza-frakció kommunikációját
Ruszkai Nóra, a Sanoma Media Budapest volt vezérigazgató-helyettese hangolja össze a 141 fős képviselőcsoport központi médiamegjelenéseit.
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