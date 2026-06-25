molnár zsoltőrsi gergelyláng zsoltügyészség

Végleges a döntés, letartóztatásban maradnak a fővárosi politikusok a korrupciós ügyben

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Csütörtökön eldőlt, letartóztatásban maradnak azok a fideszes és volt szocialista képviselők, akik a fővárosi korrupciós ügy gyanúsítottjai – értesült a Magyar Nemzet. Ellenük az ügyészség befolyással üzérkedés, hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás során a parkfenntartási botrány kulcsfigurája alkut kötött, ezért sikerült több politikust is meggyanúsítani.

Pámer Dávid
2026. 06. 25. 19:00
Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét is letartóztatták. Forrás: Mirkó István
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Alkut kötött a botrány kulcsfigurája

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa (Gy. Tamás) és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

Az ügyészség által meg nem nevezett vállalkozó információink szerint nem más, mint a Pannonpark Kft. volt tulajdonosa, Z. Zsolt. Róla  megírtuk, hogy csupán öt év tíz hónapot indítványozott az üzletemberre az ügyészség, amennyiben a váddal egyezően beismerő vallomást tesz az ellene évekkel ezelőtt indult büntetőügy előkészítő ülésen.

Pedig a többek között kertészeti, parkfelújítási megrendeléseket a fővárosban rendre elnyerő Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát súlyos bűncselekményekkel, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással, versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban és okirat-hamisítással vádolták meg. Úgy tudjuk, az enyhe ügyészi indítvány egyik oka, hogy Z. Zsolt alkut köthetett a hatóságokkal és többek között a kedden kirobbant korrupciós botrány érintettjeire vallott. Ráadásul Z. Zsolt egy évet letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletben volt, ami beszámít a büntetésébe. Rajta kívül egy volt önkormányzati politikus is beszélni kezdett, terhelő vallomást téve politikustársaira.

 

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