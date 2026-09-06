Ma tartják a választást, ahol a német kancellár csak veszíteni tud – Szász-Anhaltra figyel Európa

A feszültség már napok óta tapintható az utcákon, rengeteg tüntetést szerveztek különböző szervezetek, a rendőrség is nagy erőkkel készül a városok biztosítására. Friedrich Merz eddig látványos tagadásban élt, és a nyilatkozataiban elutasította a spekulációkat, mondván, mindent megtesznek a radikalizmus térnyerése ellen, de akár az AfD győzelmével, akár egy instabil, működésképtelen kényszerkoalíció megalakulásával zárul a választás, a szász-anhalti voksolás elindíthatja azt a dominóeffektust, amely végül Friedrich Merz bukásához és a német politikai paletta teljes átrendeződéséhez vezet.

Nógrádi György: Nem szokás csak úgy kancellárt buktatni

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lapunknak azt mondta, Németországban nem szoktak csak úgy csettintésre kancellárt buktatni, az alaptörvény értelmében már a csere előtt ki kell választani a következő kancellárt, ami a jelenlegi német politikai elit képességeit messze meghaladja.

Merzet csak úgy lehet megbuktatni, ha a CDU ad egy másik kancellárt. Ehhez azonban meg kell győznie erről a kormánykoalíciós társát, az SPD-t is, meg persze a CSU-t is. Ha országos választást írnának ki, akkor pedig az AfD okozna kellemetlen meglepetéseket. Ez tartja életben jelenleg Merzet

– magyarázta Nógrádi György. A szakértő hozzátette ugyanakkor, hogy Friedrich Merz széke a párton belül folyamatosan inog, a CDU-ban ugyanis hétről hétre fokozódik az elégedetlenség, ezért a közeljövőben az sem kizárt, hogy nagyobb árat is képes fizetni a CDU, csak hogy eltávolítsa a saját vezetőjét.