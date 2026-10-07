Nyoma veszett az Aranycsapat játékosához köthető ereklyének
A legendás magyar Aranycsapat játékosa, Budai II László 1954-es világbajnoki ezüstérmét 2016-ban a Papp család tagja átadta a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgóklub elnökének, Tállai Andrásnak. Hogy pontosan milyen céllal és milyen megállapodás alapján történt ez, arról már merőben eltérőek az utólagos beszámolók, miközben az Aranycsapat-ereklyének nyoma veszett.
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